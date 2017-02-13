logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Девочки из семей сирийских беженцев участвуют в мероприятиях детской организации Кайтселийт

Отряд девочек Кайтселийта – Kodutütred – является добровольной скаутской молодежной организацией патриотического воспитания. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 19:02
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Три девочки из семей сирийских беженцев, размещенных в рамках программы ЕС в эстонском городе Тарту, участвуют в работе регионального отделения молодежной организации ополчения Кайтселийт.

"Звено девочек Kuuste тартуского отделения Кайтселийта активно участвует в программе интеграции своих ровесниц из Сирии. В прошлом году в деятельности звена участвовали две девочки из Сирии, а в этом году – три только что прибывшие из Сирии девочки", – сообщила BNS вожатая звена Керсти Кивирюйт.

"Девочки подключились к деятельности звена в январе, принимали участие в построениях звена и в праздновании дней рождения", – пояснила Кивирюйт. Она отметила, что сирийские девочки пока только кандидаты на вступление в звено.

"Если все пойдет по плану, то надеемся торжественно принять девочек в члены в августе, во время летних лагерей отдыха", – сообщила вожатая звена.

По ее словам, пока языковой барьер еще осложняет общение с девочками, но не мешает участвовать в совместных мероприятиях. "Пока мы больше общаемся с помощью языка жестов и программы Google translate. Мы поставили себе задачей обучить сирийских девочек эстонскому языку и заодно ознакомить их с эстонской культурой", – рассказала Кивирюйт.

Вожатая добавила, что сирийских девочек эстонская зима не пугает, а прогулки по льду замерзшего пруда вызвали у них гораздо больше эмоций, чем у привычных к местным условиям эстонских подростков.

Отряд девочек Кайтселийта – Kodutütred – является добровольной скаутской молодежной организацией патриотического воспитания. По состоянию на конец прошлого года в рядах организации состояли 3761 девочка, за прошлый год ее ряды выросли на 185 человек.

"Молодежные организации Кайтселийта в Эстонии ведут самое систематизированное патриотическое воспитание, поэтому призывает и другие отряды привлекать в свои ряды молодежь из Сирии", – сказала Кивирюйт.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 06.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Фирмы Alexela и Energia 220 отказались подписывать договор об общем счете с Elektrilrvi
 foto
Михкельсон и Копытин: военные действия на Украине не случайно активизировались после разговора Трампа и Путина
 foto
Опрос: центристы сохраняют лидерство, но рейтинг реформистов заметно повысился

Зарубежные новости

foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле
 foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции