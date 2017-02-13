Девочки из семей сирийских беженцев участвуют в мероприятиях детской организации Кайтселийт

Отряд девочек Кайтселийта – Kodutütred – является добровольной скаутской молодежной организацией патриотического воспитания. Фото: Postimees/Scanpix

Три девочки из семей сирийских беженцев, размещенных в рамках программы ЕС в эстонском городе Тарту, участвуют в работе регионального отделения молодежной организации ополчения Кайтселийт.

"Звено девочек Kuuste тартуского отделения Кайтселийта активно участвует в программе интеграции своих ровесниц из Сирии. В прошлом году в деятельности звена участвовали две девочки из Сирии, а в этом году – три только что прибывшие из Сирии девочки", – сообщила BNS вожатая звена Керсти Кивирюйт.

"Девочки подключились к деятельности звена в январе, принимали участие в построениях звена и в праздновании дней рождения", – пояснила Кивирюйт. Она отметила, что сирийские девочки пока только кандидаты на вступление в звено.

"Если все пойдет по плану, то надеемся торжественно принять девочек в члены в августе, во время летних лагерей отдыха", – сообщила вожатая звена.

По ее словам, пока языковой барьер еще осложняет общение с девочками, но не мешает участвовать в совместных мероприятиях. "Пока мы больше общаемся с помощью языка жестов и программы Google translate. Мы поставили себе задачей обучить сирийских девочек эстонскому языку и заодно ознакомить их с эстонской культурой", – рассказала Кивирюйт.

Вожатая добавила, что сирийских девочек эстонская зима не пугает, а прогулки по льду замерзшего пруда вызвали у них гораздо больше эмоций, чем у привычных к местным условиям эстонских подростков.

Отряд девочек Кайтселийта – Kodutütred – является добровольной скаутской молодежной организацией патриотического воспитания. По состоянию на конец прошлого года в рядах организации состояли 3761 девочка, за прошлый год ее ряды выросли на 185 человек.

"Молодежные организации Кайтселийта в Эстонии ведут самое систематизированное патриотическое воспитание, поэтому призывает и другие отряды привлекать в свои ряды молодежь из Сирии", – сказала Кивирюйт.