Опрос: избирательные союзы и независимые кандидаты вместе по популярности немного опережают центристов

Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 15 октября 2017 года. Фото: Ханна Самосон, ERR

В ходе опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и газеты Postimees, избирательные союзы, независимых кандидатов, а также оппозиционную Свободную партию в общем поддержали 29 процентов респондентов. В пользу Центристской партии в ходе исследования высказались 27 процентов опрошенных.

"Избирательные союзы и независимых кандидатов готовы поддержать те, для кого на первом месте личность кандидата, а не его партийная принадлежность, - пояснил эксперт фирмы Kantar Emor Айвар Воог в интервью Postimees. - Когда с приближением выборов становятся известны имена тех, кто вошел в партийные списки, то, как правило, избиратели находят себе подходящего кандидата и в списках той или иной партии".

"Мы ведем борьбу за то, чтобы местные жители получили право самостоятельно решать, кого выбирать и как строить свою жизнь, а не подчиняться находящейся неизвестно где партийной конторе", - прокомментировал рейтинги член парламентской фракции Свободной партии Артур Тальвик, который в апреле имеет хорошие шансы возглавить партию.

"Если говорить о большой поддержке, которую избиратели готовы оказать избирательным союзам, то отмечу, что Центристская партия не противостоит избирательным союзам, у нас нет ни малейшего желания отменить в Эстонии избирательные союзы. Если люди хотят формировать избирательные союзы и баллотироваться на равных основаниях с партиями, то у них должна быть такая возможность", - сказал лидер Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас, по словам которого высокий рейтинг партии указывает на ее профессионализм в руководстве местными самоуправлениями.

Член оппозиционной Партии реформ Урмас Суклес уже полгода назад решил, что в обход диктата партии он сформирует свой избирательный союз. Новый лидер реформистов Ханно Певкур на этой неделе сказал газете Postimees, что деятелям вроде Суклеса не приходится рассчитывать на поддержку партии, не будет с ними партия солидарна и на выборах в Рийгикогу. "Один раз я уже побывал в Рийгикогу и понял, что это место не для меня", - прокомментировал Суклес.

"Свободная партия известила о своей готовности выйти на выборы с избирательными союзами. Кроме того, пример Суклеса может оказаться заразительным для многих. Так что у партий появляется серьезный конкурент, - отметил Воог. - Можно предположить, что в этом году доля избирательных союзов может оказаться существенно выше, чем она была на местных выборах 2013 года".

Доля избирательных союзов и независимых кандидатов на трех последних муниципальных выборов колебалась от 20 до 27 процентов. Выше всего — 27 процентов — она составляла на выборах 2009 год. Существенно ниже она была на выборах 2005 года (20%). На выборах 2013 года их доля составила 23 процента.