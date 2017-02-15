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Страны Балтии приняли 513 беженцев из 1481 по европейской миграционной программе

Рисунок на тему беженцев на стене в школе. Фото: Sander Ilvest/Scapix
Cегодня 19:54
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Из Италии и Греции в страны Балтии перемещено 513 ищущих убежища из запланированных 1481, свидетельствует девятый принятый Еврокомиссией доклад о прогрессе в выполнении программы перемещения беженцев, в котором дана оценка ситуации после 8 декабря 2016 года.

Эстония и Литва пока не переместили ни одного ищущего убежища из Италии, Латвия приняла девять таких беженцев. Больше всего беженцев перемещено в страны Балтии из Греции: в Литву – 229, в Эстонию – 87, в Латвию – 188.

Литва обязалась принять из Греции 420,Латвия – 295, Эстония – 204 ищущих убежища. Из Италии Литва обязалась переместить 251,Латвия – 186, Эстония – 125 беженцев.

С начала действия программы перемещения беженцев из Италии в другие страны ЕС отправились 3200 ищущих убежища, из Греции – 8766, в общей сложности – 11 966 человек.

Ирина Киреева
Редактор

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