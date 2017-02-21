Юри Ратас не планирует баллотироваться на местных выборах

Юри Ратас полностью сосредоточится на государственных делах. Фото: Сийм Лыви/ERR

Не менее половины членов правительства намерены баллотироваться в местные самоуправления на предстоящих осенью муниципальных выборах. При этом глава кабинета Юри Ратас выборы решил пропустить.

Премьер-министр заверил службу радионовостей ERR в том, что он выставлять свою кандидатуру на выборах в местные органы власти не станет. До этого Юри Ратас принимал участие в четырех муниципальных выборах подряд, неизменно баллотируясь в горсобрание Таллинна. В 2002 году он получил всего 12 голосов, но в последующие годы избиратель стал куда больше доверять политику. Так, в 2005 году Ратаса поддержали 374, в 2009 - 9724, а в 2013 - 8017 избирателей. В трех случаях из четырех Ратас в итоге получал мандат депутата горсобрания.

Коллега Юри Ратаса по кабинету и Центристской партии Кадри Симсон предстоящей осенью будет баллотироваться в Пярну. Еще один министр-центрист Тармо Тамм пойдет на выборы в волости Пылва.

О своем намерении баллотироваться сообщили и министры из других коалиционных партий. Например, глава МВД, социал-демократ Андрес Анвельт и министр окружающей среды, член IRL Марко Померанц.

Лидер соцдемов Евгений Осиновский в воскресенье сказал корреспонденту портала rus.err.ee, что, скорее всего, выставит свою кандидатуру в Таллинне, но окончательное решение еще не принято.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии в октябре. В 2013 году местные выборы выиграла Центристская партия.