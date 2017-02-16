"Инсайт": лечебная конопля в Эстонии узаконена, но на практике остается недоступной

Конопля. AP/Scanpix

Эстонское законодательство в определенных случаях разрешает выписывать больным коноплю как лечебное средство, но процедура ее получения настолько сложная и запутанная, что этот препарат остается практически недоступным для пациентов.

Для относительно небольшой категории тяжелобольных людей содержащие коноплю медицинские препараты являются последним шансом несколько улучшить качество жизни. Однако эстонское здравоохранение пока не готово дать им такой шанс, несмотря на наличие для этого юридической возможности.

В частности, конопля может смягчить тяжелые побочные эффекты от процедур, которые вынуждены несколько раз в неделю проходить больные диализом почек или служить более эффективной заменой для тяжелых препаратов, выписываемых больным рассеянным склерозом.

Конопля содержит десятки веществ, в том числе тетрагидроканнабинол (ТГК - то, что вызывает наркотическое опьянение), а также каннабидиол (КБД - вещество, которое обладает терапевтическим эффектом и частично нейтрализует эффект тетрагидроканнабинола). Хотя конопля обычно ассоциируется с курительным наркотиком, в действительности под этим термином понимают все, что содержит каннабиноиды.

Современные европейские препараты с коноплей, как правило, представляют из себя масло с высоким содержанием нейтрализующего вещества. Однако препараты на этой базе в Эстонии не зарегистрированы, и их получение регулируется специальной многоэтапной процедурой, начинающейся с обращения врача в Министерство социальных дел за разрешением на ввоз. После многочисленных разрешений, утверждений и согласований, продавец препарата теоретически может получить в Лекарственном департаменте разрешение на его ввоз, после чего препарат может быть продан в аптеке по рецепту. По сведениям "Инсайт", за 12 лет таким путем получил помощь лишь один пациент.

Характерно, что в списке регулируемых психотропных веществ ТГК находится в самом строгом по критериям к ввозу первом списке, но то же самое вещество под другим названием находится в третьем списке с более мягкими ограничениями. По сути, ввезти в Эстонию ТГК под названием "Дронабинол" для экспериментов на лабораторных крысах проще, чем для помощи пациентам.

Некоторые эстонские пациенты успешно обращаются к врачам за границей, где выдача конопли по рецепту — достаточно обычное явление.

Мнения врачей по этому вопросу разнятся. По словам анестезиолога Бориса Габовича, ориентироваться на желания и мнения пациентов врач не имеет права. "Очень часто попытка сделать так, как хочет пациент — абсолютно смертельна. Поэтому знания и искусство врача состоят в том, чтобы делать то, что надо, а не то, что хочет пациент", - считает Габович.

Между тем микробиолог Сийм Эрик Сиймут, который является одним из крупнейших специалистов в Эстонии по исследованию каннабиноидов, указывает на то, что в других странах, в том числе в Германии, врачи выписывают содержащие коноплю препараты. "В конце концов Андресу Графу (один из пациентов, о судьбе которых рассказывается в выпуске "Инсайт" — ред.) выписали рецепт на "Сативекс". Для этого он был вынужден обратиться к врачам за границей. Но рецепт ему выписали и выписали его фактически сразу же", - отметил Сиймут.

Причина столь разных практик эстонских и немецких врачей может объясняться тем, что в Эстонии Больничная касса готова оплачивать закупку каннабиноидов только в одном случае. "Это больные с рассеянным склерозом, у которых спастичность вызывает боль. Точка. Все — это единственное показание, которое существует", - пояснил Габович.

Мнение пациента о том, что ему больше помогает, здесь не играет роли. Так, больной рассеянным склерозом Мартин, передвигающийся на костылях и страдающий от болей и спазмов, неоднократно просил выписать ему лекарство с коноплей вместо тяжелых препаратов, от которых он превращается "в овощь", но ему отказывали в рецепте четыре раза.

"Они не слушают и не хотят слушать. Сколько раз я говорил: давай сотрудничать. Поскольку я знаю, что мне действительно помогает. Может, совместим методы и получим хороший результат. Но нет", - сказал Мартин.

Больной имеет теоретическую законную возможность получить рецепт и рассчитаться за препарат из своего кармана, но на практике это почти невозможно. "Просто ситуация де-юре не становится у нас ситуацией де-факто, - считает Сиймут. - Де-факто приходится принимать то, что выпишут врачи".

По словам Габовича, врачи часто не могут выписать лекарство, которым они не умеют пользоваться, но основная причина отказа выписывать лечебную коноплю — отсутствие показаний и достоверных фактов. Габович считает, что в таком препарате нуждаются единицы, но Сиймут думает, что их гораздо больше. По его словам, постепенно накапливается доказательная база, которая подтверждает положительные эффекты конопли.

Лечебная конопля — не чудо-лекарство. Даже в странах, где ее применение наиболее развито, она является последним средством, когда не помогли другие препараты, а многим она вообще не способна помочь.

На этой неделе Рийгикогу принял к обсуждению обращение с просьбой пересмотреть регулирование каннабиноидов, под которым осенью прошлого года подписалось около 1400 человек.