logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

"Инсайт": лечебная конопля в Эстонии узаконена, но на практике остается недоступной

Конопля. AP/Scanpix
Артур Захаров
Cегодня 20:41
Рубрика: Эстония

Эстонское законодательство в определенных случаях разрешает выписывать больным коноплю как лечебное средство, но процедура ее получения настолько сложная и запутанная, что этот препарат остается практически недоступным для пациентов.

Для относительно небольшой категории тяжелобольных людей содержащие коноплю медицинские препараты являются последним шансом несколько улучшить качество жизни. Однако эстонское здравоохранение пока не готово дать им такой шанс, несмотря на наличие для этого юридической возможности.

В частности, конопля может смягчить тяжелые побочные эффекты от процедур, которые вынуждены несколько раз в неделю проходить больные диализом почек или служить более эффективной заменой для тяжелых препаратов, выписываемых больным рассеянным склерозом.

Конопля содержит десятки веществ, в том числе тетрагидроканнабинол (ТГК - то, что вызывает наркотическое опьянение), а также каннабидиол (КБД - вещество, которое обладает терапевтическим эффектом и частично нейтрализует эффект тетрагидроканнабинола). Хотя конопля обычно ассоциируется с курительным наркотиком, в действительности под этим термином понимают все, что содержит каннабиноиды.

Современные европейские препараты с коноплей, как правило, представляют из себя масло с высоким содержанием нейтрализующего вещества. Однако препараты на этой базе в Эстонии не зарегистрированы, и их получение регулируется специальной многоэтапной процедурой, начинающейся с обращения врача в Министерство социальных дел за разрешением на ввоз. После многочисленных разрешений, утверждений и согласований, продавец препарата теоретически может получить в Лекарственном департаменте разрешение на его ввоз, после чего препарат может быть продан в аптеке по рецепту. По сведениям "Инсайт", за 12 лет таким путем получил помощь лишь один пациент.

Характерно, что в списке регулируемых психотропных веществ ТГК находится в самом строгом по критериям к ввозу первом списке, но то же самое вещество под другим названием находится в третьем списке с более мягкими ограничениями. По сути, ввезти в Эстонию ТГК под названием "Дронабинол" для экспериментов на лабораторных крысах проще, чем для помощи пациентам.

Некоторые эстонские пациенты успешно обращаются к врачам за границей, где выдача конопли по рецепту — достаточно обычное явление.

Мнения врачей по этому вопросу разнятся. По словам анестезиолога Бориса Габовича, ориентироваться на желания и мнения пациентов врач не имеет права. "Очень часто попытка сделать так, как хочет пациент — абсолютно смертельна. Поэтому знания и искусство врача состоят в том, чтобы делать то, что надо, а не то, что хочет пациент", - считает Габович.

Между тем микробиолог Сийм Эрик Сиймут, который является одним из крупнейших специалистов в Эстонии по исследованию каннабиноидов, указывает на то, что в других странах, в том числе в Германии, врачи выписывают содержащие коноплю препараты. "В конце концов Андресу Графу (один из пациентов, о судьбе которых рассказывается в выпуске "Инсайт" — ред.) выписали рецепт на "Сативекс". Для этого он был вынужден обратиться к врачам за границей. Но рецепт ему выписали и выписали его фактически сразу же", - отметил Сиймут.

Причина столь разных практик эстонских и немецких врачей может объясняться тем, что в Эстонии Больничная касса готова оплачивать закупку каннабиноидов только в одном случае. "Это больные с рассеянным склерозом, у которых спастичность вызывает боль. Точка. Все — это единственное показание, которое существует", - пояснил Габович.

Мнение пациента о том, что ему больше помогает, здесь не играет роли. Так, больной рассеянным склерозом Мартин, передвигающийся на костылях и страдающий от болей и спазмов, неоднократно просил выписать ему лекарство с коноплей вместо тяжелых препаратов, от которых он превращается "в овощь", но ему отказывали в рецепте четыре раза.

"Они не слушают и не хотят слушать. Сколько раз я говорил: давай сотрудничать. Поскольку я знаю, что мне действительно помогает. Может, совместим методы и получим хороший результат. Но нет", - сказал Мартин.

Больной имеет теоретическую законную возможность получить рецепт и рассчитаться за препарат из своего кармана, но на практике это почти невозможно. "Просто ситуация де-юре не становится у нас ситуацией де-факто, - считает Сиймут. - Де-факто приходится принимать то, что выпишут врачи".

По словам Габовича, врачи часто не могут выписать лекарство, которым они не умеют пользоваться, но основная причина отказа выписывать лечебную коноплю — отсутствие показаний и достоверных фактов. Габович считает, что в таком препарате нуждаются единицы, но Сиймут думает, что их гораздо больше. По его словам, постепенно накапливается доказательная база, которая подтверждает положительные эффекты конопли.

Лечебная конопля — не чудо-лекарство. Даже в странах, где ее применение наиболее развито, она является последним средством, когда не помогли другие препараты, а многим она вообще не способна помочь.

На этой неделе Рийгикогу принял к обсуждению обращение с просьбой пересмотреть регулирование каннабиноидов, под которым осенью прошлого года подписалось около 1400 человек.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 09.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Среди тех, кто получит в этом году награды из рук президента Эстонии — Нина Сытник и Андрей Ямся
 foto
Правительство согласовало план принудительного объединения 22 самоуправлений
 foto
Тартуская горуправа намерена закрыть единственный детсад для детей с особыми потребностями

Зарубежные новости

foto
Палата общин приняла законопроект о выходе Великобритании из ЕС
 foto
В Латвии выявлен новый случай АЧС, будут забиты около 10 000 свиней