ФОТО: в Ласнамяэ отметили Масленицу

25 февраля в нескольких местах в Таллинне прошли масленичные гулянья.

В Ласнамяэ празднование Масленицы прошло в субботу, 25 февраля, в парке Паэ на территории за зданием районной управы. Гости смогли поводить хороводы со сказочными персонажами из представления театра "Гротеск". Музыкальное сопровождение обеспечивали ансамбль народного танца Pääsuke, ансамбли "Айрис" и "Чары". Мероприятие завершилось традиционным сожжением чучела Масленицы.

Масленичные гулянья также состоялись в субботу на Таллиннском ипподроме, в Эстонском музее под открытым небом и в мызе Керну, а 26 февраля празднование продолжится в Маарду.

28 февраля эстонская Масленица будет отмечаться в центре под открытым небом Ванамыйза, а также в столичных районах Мустамяэ и Кристийне. В Ида-Вирумаа праздник прошел 25 февраля в Кохтла-Ярве, а 26 февраля - в Нарве и Силламяэ.