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Департамент информации: Российская ассоциация прибалтийских исследований — агент влияния Кремля

Cегодня 14:37
Рубрика: Эстония

Задача учрежденной в прошлом году в Санкт-Петербурге Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) заключается в дискредитации стран Балтии в рамках государственной деятельности России по оказанию влияния.

РАПИ пытается предстать серьезной организацией в сфере социальных и гуманитарных наук, но распространяет псевдонаучные публикации и организует конференции, фактическая задача которых — оказать влияние на страны Балтии, отмечает Департамент информации (служба внешней разведки) Эстонии в своем ежегоднике, опубликованном в среду, 8 февраля.

История создания РАПИ тесно связана с фондом "Историческая память", учрежденным в Москве в 2008 году. Основные темы этого фонда — оправдание советских репрессий и разоблачение преступлений "перебежчиков к фашистам" в странах Балтии и на Украине. При этом деятельность РАПИ направлена на дискредитацию стран Балтии в маскирующихся под науку статьях и сборниках.

Департамент информации прогнозирует, что в 2017 году Россия воспользуется для оказания влияния на страны Балтии не только традиционными историческими датами, но и такими событиями, как прибытие новых войск НАТО, председательство Эстонии в Совете ЕС, военные учения "Запад-2017" и местные выборы в Эстонии.

В департаменте подтверждают, что все эти события могут сопровождаться кампаниями по распространению дезинформации в российских и иноязычных СМИ, а также в социальных сетях с целью дискредитировать Эстонию и вызвать напряженность в эстонском обществе и в отношениях Эстонии с другими странами.

По оценке департамента, Россия использует противоречивую риторику. С одной стороны, российские СМИ распространяют утверждения, что НАТО провоцирует Россию или даже готовит в странах Балтии плацдарм для нападения на Россию. С другой стороны, страны Балтии пытаются представить как закомплексованные малые страны, которые раздувают военную истерию и не дают договориться крупным государствам.

"Угроза от враждебных попыток влияния все-таки снижается благодаря растущему осознанию используемых Россией методов и отсутствию доверия к России", - отмечается в ежегоднике.

Андрей Крашевский
Редактор

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