Ланг: если выиграет Михал, то в партии ничего не изменится
Член Партии реформ Рейн Ланг заявил перед съездом партии, что если председателем партии станет Кристен Михал, то в партии ничего не изменится. Ланг не скрывает, что будет голосовать за Ханно Певкура.
"Я считаю, что для нового пришествия Партии реформ, чтобы она стала следующей правительственной партией и партией нового премьер-министра, партия должна меняться. Она должна вернуться к тому, чем была десять лет назад – сильной, деловой, с аргументированной политикой, с либеральными взглядами, которые основываются на уважении каждого индивида", - приводит слова Ланга Postimees.
По его словам, только так вместе можно противостоять "популистской грязи, которая сейчас властвует в Европе".
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