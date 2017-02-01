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Советы госпредприятий Эстонии будет выбирать специальная комиссия

Иллюстративное фото. Фото: dirty.ru
Cегодня 10:55
Рубрика: Эстония

Конституционная комиссия Рийгикогу поддержала постановление правительства, согласно которому для назначения членов в совет коммерческих объединений с долей государственного участия будет создана правительственная экспертная комиссия.

Задача комиссии – представление предложений о назначении члена совета государственной фирмы и о его отзыве, а также об определении размеров совета и назначении платы членам совета. Право назначать члена совета останется в компетенции министра, ответственного за сферу, в которой действует коммерческое объединение с долей государственного участия.

Согласно постановлению правительства, в комиссию будет входить семь человек. Из них четыре – из частного сектора: Гуннар Окк по предложению Центрального союза работодателей Эстонии, Эркки Раазуке по предложению министра финансов, Свен Пертенс по предложению министра экономики и инфраструктуры и Дэвид Джеймс О’Брок-Кальювеэ по предложению министра предпринимательства и инфотехнологий.

"Модель назначающей комиссии в значительной степени повысит прозрачность руководства государственных коммерческих предприятий. Важными критериями при назначении членов советов станут, в первую очередь, компетентность и эффективность. Никаких других критериев при назначении членов советов не предусматривается", – сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер.

Он добавил, что важен также указанный в правительственном соглашении принцип не назначать членов Рийгикогу в советы государственных фирм. "Если министр будет назначать членов Рийгикогу в совет, это нарушит принцип разделения властей. На это указывали как несколько канцлеров юстиции, так и созыв Рийгикогу в 2008 году", – признал Вахер.

На сегодняшний день в Эстонии – 31 коммерческое объединение с долей государственного участия. В советы входит 150 человек.

Артур Тооман
Редактор

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