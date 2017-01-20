В Эстонии появятся десятки центров для взрослых с особыми потребностями

Десятки центров для людей с особыми потребностями будут построены в Эстонии на европейские деньги. Пять новых домов появятся в Тарту, каждый будет рассчитан на 10 человек, строительство начнется уже через год, передает "Актуальная камера".

Почти 44 млн евро выделено на создание более 1300 новых мест для нуждающихся в услуге специальной опеки по всей Эстонии. Средства предоставлены Европейским фондом регионального развития. По задумке правительства, новые опорные центры для людей с особыми потребностями должны находиться не только в отдалённых районах, но и в крупных городах, где их клиенты смогут найти работу и не чувствовать себя вне общества.

"Нашим историческим наследием до сих пор было то, что учреждения специальной опеки находятся в лесах, вдалеке от населённых пунктов, чтобы их жителей никто не видел, но мы должны обратить внимание и на региональное распределение таких центров по всей Эстонии", - считает министр социальной защиты Кайа Ива.

В Тарту в рамках программы предусмотрено создание 50 новых мест для проживания людей с нарушениями интеллектуального развития.

"Это места для тех людей, которые в достаточной мере могут справляться самостоятельно, но нуждаются в поддержке во время совершения многих важных действий. Наше отличие от других центров по оказанию услуги общинного проживания в том, что у нас есть круглосуточная поддержка", - рассказала директор Тартуского опорного центра Маарья Хелле Кянд.

Услугу будут оказывать в пяти отдельных домах, в каждом из которых будет проживать до 10 человек - для группы именно такого размера, по словам директора опорного центра, легче всего организовать ежедневный досуг.

"Эти подразделения должны быть такими, чтобы мы смогли вдесятером или ввосьмером куда-нибудь съездить. Там должно быть уютно. Хотя мнение десяти человек учитывать уже нелегко, семья такого размера всё ещё работает", - добавила Кянд.

По информации Тартуской городской управы, начало строительства домов запланировано на 2018 год.