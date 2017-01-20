logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В Эстонии появятся десятки центров для взрослых с особыми потребностями

Video
Владислав Лушин
Cегодня 21:23
Рубрика: Эстония

Десятки центров для людей с особыми потребностями будут построены в Эстонии на европейские деньги. Пять новых домов появятся в Тарту, каждый будет рассчитан на 10 человек, строительство начнется уже через год, передает "Актуальная камера".

Почти 44 млн евро выделено на создание более 1300 новых мест для нуждающихся в услуге специальной опеки по всей Эстонии. Средства предоставлены Европейским фондом регионального развития. По задумке правительства, новые опорные центры для людей с особыми потребностями должны находиться не только в отдалённых районах, но и в крупных городах, где их клиенты смогут найти работу и не чувствовать себя вне общества.

"Нашим историческим наследием до сих пор было то, что учреждения специальной опеки находятся в лесах, вдалеке от населённых пунктов, чтобы их жителей никто не видел, но мы должны обратить внимание и на региональное распределение таких центров по всей Эстонии", - считает министр социальной защиты Кайа Ива.

В Тарту в рамках программы предусмотрено создание 50 новых мест для проживания людей с нарушениями интеллектуального развития.

"Это места для тех людей, которые в достаточной мере могут справляться самостоятельно, но нуждаются в поддержке во время совершения многих важных действий. Наше отличие от других центров по оказанию услуги общинного проживания в том, что у нас есть круглосуточная поддержка", - рассказала директор Тартуского опорного центра Маарья Хелле Кянд.

Услугу будут оказывать в пяти отдельных домах, в каждом из которых будет проживать до 10 человек - для группы именно такого размера, по словам директора опорного центра, легче всего организовать ежедневный досуг.

"Эти подразделения должны быть такими, чтобы мы смогли вдесятером или ввосьмером куда-нибудь съездить. Там должно быть уютно. Хотя мнение десяти человек учитывать уже нелегко, семья такого размера всё ещё работает", - добавила Кянд.

По информации Тартуской городской управы, начало строительства домов запланировано на 2018 год.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 13.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Эстонии появятся десятки центров для взрослых с особыми потребностями
 foto
Департамент технического надзора начал расследование в отношении телеканала TV3
 foto
Зелёный валун станет торговой маркой Эстонии в мире

Зарубежные новости

foto
Минздрав России предлагает запретить продажу табака родившимся после 2015 года
 foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28