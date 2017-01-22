"АК+" о расистских высказываниях в адрес "Мисс Хельсинки": почему молчат лидеры общественного мнения?

Одна из громких новостей уходящей недели - победа темнокожей девушки на конкурсе красоты "Мисс Хельсинки" - заставила бурлить социальные сети. Высказывания на грани и за гранью расизма допускают не только эстонские политики-консерваторы, но и русскоязычные пользователи того же Facebook. Попытки ответить на вопрос, к чему чему ведет стремительная радикализация общества, попыталась найти телепрограмма "Актуальная камера +".

"Как мило, что мисс Хельсинки - не светловолосая синеглазка, а негр. Непревзойденный пример толерантности и равенства - цитата из твиттера скандально известного политика от Консервативной партии Эстонии Яака Мадиссона всколыхнула социальные сети. В том, что Мадисон в очередной раз публично отличился, казалось бы нет ничего нового. Странно другое: многие представители русскоязычного населения, которое обычно склонно осуждать EKRE за национализм, фашизм и вообще считать консерваторов нерукопожатной партией, полностью разделяет это мнение", - рассказывает в своем сюжете, вышедшем в эфир "АК+" в воскресенье, 15 января, журналист Евгения Волохонская.

Волохонская приводит некоторые комментарии из Facebook. "Пережарилась под финским солнцем". "Чернокожая - мисс Финляндии? Тут даже красота уже сорок пятый вопрос". Уж точно не этническая финка".

"И, разумеется, среди них есть те, которые постоянно бубнят о том, что их здесь дискриминируют по национальному признаку. Те самые без году неделя европейцы, венец творения, которых Господь создавал лично, минуя приматов. Те самые, готовые возмутиться факельным шествием, проведенным молодежной организацией EKRE, но по чистой случайности разделяющие ультранационалистические взгляды Яака Мадисона" - напишет главный редактор сетевого издания "Postimees на русском языке" Олеся Лагашина в своей колонке.

"Тон обсуждения был абсолютно недопустим. Есть вещи, до которых порядочные люди не скатываются, есть вещи, которые порядочные люди не могут позволить себе. Здесь же была инициирована, спровоцирована даже не травля, потому что человек не видит, что о нем пишут, но был спровоцирован поток грязи в адрес человека, который ничего плохого местным жителям не сделал. Да, можно обсуждать, красивая девушка или нет, но сравнивать ее с обезьяной и говорить о том, что негр не может добиться никаких побед на европейских конкурсах, это абсолютно неприемлемо", - объяснила Лагашина свою позицию в интервью "АК+".

"У людей отсутствует способность к критическому мышлению, они смешивают понятия. Потому что, когда они думают о том, что партия EKRE негативно настроена в отношении русских жителей Эстонии, то для них это как красная тряпка для быка, но при этом они не понимают, что проявления расизма из их уст - это в принципе то же самое. Мы замечаем в чужом глазу соринку, но не видим большого бревна в своем собственном. Потому что всегда проще увидеть плохое в ком-то другом, Потому что признать, что я гомофоб, я расист - это очень неприятный момент осознания самого себя", - прокомментировала журналист "Радио 4" Юлия Балий.

По словам Евгении Волохонской, оскорбления в адрес новоиспеченной "Мисс Хельсинки" лились и из уст известных блогеров, лидеров общественного мнения. Причем, оправдывается такая реакция тем, что якобы девушку выбрали исключительно потому, что она темнокожая. Мол, Европа стремится показать миру свою толерантность.

"Но ведь это опять рассуждения из плоскости белый-черный. То есть, получается, мы априори не признаем, что темнокожий человек может чего-то стоить сам по себе - без поддержки толерантных европейцев", - говорит Волохонская.

"Большинство тех людей, которые охотно оттягиваются на теме победителя конкурса "Мисс Хельсинки", почему-то думают, что они это обсудят это со своими знакомыми и все. Но на самом деле эти комментарии остаются во всемирной паутине. И люди не очень помнят поговорку - нам не дано предугадать, как наше слово отзовется", - сказал учитель истории Игорь Калакаускас.

"Интернет нередко называют мировой паутиной и сейчас, сегодня, создается впечатление, что мы все в ней как-будто немного запутались. Стираются грани между можно и нельзя. Но ведь у политиков, у лидеров общественного мнения должны быть какие-то границы допустимого? Или это не так"? - задается вопросами Евгения Волохонская.

И сами же на них отвечает: "Похоже, что с точностью до наоборот. Праворадикальные политики искусно манипулируют нашими страхами перед беженцами, таким образом обеспечивая себе приток электората".

"Я думаю, они тоже работают на свой электорат. Ои знают, что у них есть группа электората, которая разделяет эту точку зрения. Которая в следующий раз проголосует за них. Ведь любое публичное упоминание - кроме некролога - это уже реклама", - высказал мнение журналист Юлия Балий.

"Объединяться очень легко против чего-то. Или против кого-то. Особенно против кого-то, это же так здорово. Во-первых, не надо сильно думать, кто твой противник, он уже назван.И ведь бить кого-то всем вместе - это даже иногда приятно", - сказал Игорь Калакаускас.

"Но еще более странно другое. Почему те политики, опять же лидеры общественного мнения, которые декларируют демократические ценности, по большей части предпочли не вмешиваться в эти дискуссии"? - спрашивает репортер "АК+".

"Я даже знаю русских лидеров общественного мнения, которые придерживаются совершенно другой позиции, вполне себе толерантной по отношению к представителям разных меньшинств, которые сознательно или неосознанно предпочитают вообще не вмешиваться никак в эти дискуссии, но между тем, как на мой взгляд, они обязаны какие-то вещи проговаривать, по той простой причине, что у них есть авторитет в обществе. Однако они, возможно опасаясь потерять часть своего электората, эти вещи не озвучивают", - сказала журналист Олеся Лагашина.

Это тот самый момент, когда любой порядочный человек, обязан высказаться, считает Олеся Лагашина.

"Молчать, когда мир стремительно радикализируется, когда мы опять делим людей по примитивному принципу - черный и белый, правильный и неправильный, чужой и свой - категорически нельзя. За историческими примерами далеко ходить не надо. И жаль, что история нас, кажется, ничему не учит", - говорит автор сюжета.

"Когда они пришли за коммунистами, я молчал - я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал - я не был социал-демократом, когда они пришли за профсоюзными активистами я молчал, я не был профсоюзным активистом. И когда они пришли за мной, уже некому было заступиться за меня. Известная фраза немецкого пастора Мартина Нимеллера, посвященная бездействию немецкой интеллигенции во времена гитлеровской германии, до сих пор не теряет своей актуальности", - продолжает Евгения Волохонская.

"Возможна ли дискуссия? О чем? О том, допустимы ли расистские высказывания из уст политиков? Допустимы ли лозунги Европа для белых, а Африка для черных? Россия для русских, Эстония - для эстонцев? В этом сюжете нет другой стороны, нет оправданий. Как нет их у расизма и национализма", - заключает тележурналист, репортер программы "АК+" Евгения Волохонская.