"АК": полиция продолжает выявлять мошеннические схемы при закупке товаров у хуторян

В начале текущего года правоохранительные органы задержали банду, которая промышляла вымогательством зерна у местных хуторян, после чего полиция призвала обманутых жителей обращаться с претензиями в прокуратуру. К настоящему моменту число уголовных эпизодов за счет этого выросло, а общая сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч евро.

"На сегодняшний день добавилось 7 эпизодов преступлений мошенничества и есть большая вероятность, что их еще добавится", - сказал в среду глава бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции Янек Маазик в интервью "Актуальной камере".

По словам окружного прокурора Маргуса Леллепа, круг подозреваемых и пострадавших может расшириться. "На сегодняшний день увеличился круг подозреваемых. Сейчас под подозрение попали 11 человек. Нельзя утверждать, что это все, а также, что число пострадавших не продолжит расти", - сказал он.

Леллеп также разъяснил схему, по которой работали мошенники. "Согласно схеме, мошенники привлекали внимание хуторян выгодной ценой на зерно. Купив его, бизнесмены сбывали товар подешевле другим закупщикам. Деньги до хуторян либо вовсе не доходили, либо только частично, чтобы фермеры не пошли с жалобами в полицию. Суд арестовал часть принадлежащего мошенникам имущества, и теперь у хуторян появился шанс получить компенсацию", - сказал прокурор.

По его словам, в ходе уголовного дела удалось арестовать как недвижимоcть, так и движимое имущество, в первую очередь транспортные средства и наличные деньги. Полиция завела уголовное дело, сумма ущерба по которому может достигать 400 тыс. евро.

Правоохранительные органы отмечают, что похожие схемы мошенники используют и при покупке других продуктов и услуг.

"Объектом такого мошенничества может быть что угодно. Например, стройматериал или рыба.

У нас в производстве есть дела, где потерпевшими являются как зарубежные фирмы, так и частные лица. Также есть среди них и потерпевшие предприятия, совершавшие сделки с фирмами, которые использовали мошенники", - сказал Маазик.

Правоохранители рекомендуют всегда выяснять информацию о фирме, предлагающей совершить покупку. "Менялось ли правление или владельцы фирмы, имеют ли фирмы задолженности, проблемы, может быть, давно не подавали декларации. Это все говорит о возможной опасности", - напомнил Маазик.