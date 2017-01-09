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С 1 января в Эстонии услуга доставки пенсий на дом подорожала почти на 25%

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 14:52
Рубрика: Эстония

Услуга доставки пенсий и социальных пособий на дом с 1 января 2017 года подорожала в Эстонии почти на 25%. Изменились и даты доставки пенсий, теперь пожилые жители страны будут их получать с 5 по 15 число.

Услуга доставки пенсий и социальных пособий на дом стоит 6,60 евро. По сравнению с предыдущей ценой услуга подорожала на 1,35 евро или почти на 25%. Изменение затронет около 6 000 человек.

Департамент социального страхования советует пенсионерам получать пенсионные деньги на банковский счет, отмечая, что число тех, кто заказывает пенсию на дом, снижается с каждым годом. По состоянию на 1 января 2016 года в Эстонии проживали более 415 000 пенсионеров.

Артур Тооман
Редактор

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