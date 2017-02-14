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В Хааберсти автомобиль сбил женщину - разыскиваются очевидцы

Служебный автомобиль полиции. Фото: ERR
Cегодня 14:04
Рубрика: Эстония

В прошлую среду, 1 февраля, примерно в 18:30 в Таллинне, в непосредственной близости от кругового перекрестка Хааберсти на Эхитаяте теэ на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Двигавшийся со стороны Мустамяэ по Эхитаяте теэ автомобиль голубого цвета с кузовом типа универсал наехал на молодую женщину, которая пересекала проезжую часть слева направо по отношению к автомобилю, сообщила 7 февраля пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

По предварительным данным, автомобиль мог быть марки Škoda. В результате столкновения женщина упала на капот автомобиля. Женщина в шоковом состоянии поднялась, после чего водитель, не проверив, нуждается ли пешеход в помощи, уехал с места происшествия. Женщина вызвала позже себе "скорую помощь".

"Уехать с места ДТП, особенно в ситуации, в которой человек мог нуждаться в медицинской помощи – это безответственно и недопустимо", – сказал руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Тарво Инерайнен.

"Оставить пострадавшего без помощи – серьезное нарушение. Надеюсь, что водитель, участвовавший в этом ДТП, найдет смелость самостоятельно обратиться в полицию, чтобы дать свои разъяснения по обстоятельствам этого происшествия", – добавил он.

Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция просит помощи очевидцев. Всех, у кого есть информация о данном ДТП, органы правопорядка просят позвонить по номеру 612 3000 или написать электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

Сергей Михайлов
Редактор

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