Новая экспозиция Музея оккупаций обойдется почти в 2 млн евро
Увеличение выставочной площади и новая экспозиция Музея оккупаций, которая откроется в следующем году, обойдется почти в 2 млн евро.
"Новая экспозиция и увеличение выставочной площади, открывающаяся для посетителей, стоит приблизительно 1,5-2 млн евро", – приводит слова руководителя музея Мерили Пийпуу портал ERR Uudised.
"Новая экспозиция состоит из пяти частей. За каждую часть будет отвечать один куратор", – добавила она.
Первая часть выставки рассматривает преступления простив человечности, эту часть курирует долгосрочный куратор музея Мартин Андреллер, который в основном изучал сопротивление советской оккупации.
Вторая часть постоянной выставки, которая рассматривает бегство эстонцев и жизнь в эмиграции, составляет доктор исторических наук Таллиннского университета Маарья Меривоо-Парро, чья исследовательская работа фокусировалась на эстонцах, бежавших во время Второй Мировой войны из Эстонии на Запад.
Третья часть выставки сконцентрируется на жизни в советской Эстонии – ее курирует историк Уку Лембер.
Четвертая часть – восстановление независимости Эстонии. Ее курирует историк и политолог Аро Велмет.
Пятая часть посвящена свободе. Ее курирует Даниэл Ваарик, который работал журналистом и составлял стратегии, анализирующие жизнь общества Эстонии.
Новую выставку надеются открыть в следующем году.
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