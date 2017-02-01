Новая экспозиция Музея оккупаций обойдется почти в 2 млн евро

Музей оккупаций. Фото: Анна Аурелия Минев/ERR

Увеличение выставочной площади и новая экспозиция Музея оккупаций, которая откроется в следующем году, обойдется почти в 2 млн евро.

"Новая экспозиция и увеличение выставочной площади, открывающаяся для посетителей, стоит приблизительно 1,5-2 млн евро", – приводит слова руководителя музея Мерили Пийпуу портал ERR Uudised.

"Новая экспозиция состоит из пяти частей. За каждую часть будет отвечать один куратор", – добавила она.

Первая часть выставки рассматривает преступления простив человечности, эту часть курирует долгосрочный куратор музея Мартин Андреллер, который в основном изучал сопротивление советской оккупации.

Вторая часть постоянной выставки, которая рассматривает бегство эстонцев и жизнь в эмиграции, составляет доктор исторических наук Таллиннского университета Маарья Меривоо-Парро, чья исследовательская работа фокусировалась на эстонцах, бежавших во время Второй Мировой войны из Эстонии на Запад.

Третья часть выставки сконцентрируется на жизни в советской Эстонии – ее курирует историк Уку Лембер.

Четвертая часть – восстановление независимости Эстонии. Ее курирует историк и политолог Аро Велмет.

Пятая часть посвящена свободе. Ее курирует Даниэл Ваарик, который работал журналистом и составлял стратегии, анализирующие жизнь общества Эстонии.

Новую выставку надеются открыть в следующем году.