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В Эстонии задумались о контроле над медиа-рынком

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Маргарита Мясникова
Cегодня 20:46
Рубрика: Эстония

На фоне дискуссии о появлении скрытой рекламы в новостных сюжетах частных телеканалов несколько экспертов высказали мнение, что контроль за медиарынком Эстонии не отвечает европейским нормам и что стране необходима отдельная независимая организация, которая бы следила за честностью и открытостью местных СМИ.

Просмотр теленовостей во многих семьях — уже традиция. Узнать главные события дня и, что немаловажно, отдохнуть от надоедливой рекламы. Но, как показывает практика, порой та самая реклама доходит до зрителя и в новостных сюжетах, сообщила в субботу, 21 января, "Актуальная камера".

На прошлой неделе стало известно, что "Семичасовые новости" эстонского канала TV3 выпускают в эфир проплаченные и заказные материалы без указания, что это реклама. Это удалось выяснить новостному порталу эстонского телерадиовещания (ERR). Оказались в распоряжении редакции и расценки.

После этого ряд экспертов отметили, что в Эстонии нет органа, который бы контролировал содержание новостей.

"Это независимое ведомство могло бы не только контролировать деятельность медиа, но и изучать общественное мнение, следить за изменениями редакционной политики СМИ, и в целом обеспечивать плюрализм мнений в медиа", - считает глава отделения медиа в Балтийской школе кино и медиа Хаги Шейн.

За чистоту и этичность материалов СМИ в Эстонии отвечает Департамент технического надзора. Однако у этого ведомства есть и целый ряд других обязанностей, поэтому проверке материалов СМИ на рекламу и другие нарушения чиновники уделяют слишком мало внимания. "Сегодня ведомство с этой задачей не справляется, ведь в распоряжении Департамента технического надзора — маленький отдел с ограниченными ресурсами", - сказал Шейн.

Однако в самом департменте считают иначе. "У Департамента технадзора достаточно ресурсов для обработки важных тем в области СМИ. Мы не только реагируем на жалобы, но и проводим рутинную проверку. Мы фокусируемся на том, что в данный момент диктует медиа-рынок", - сказал руководитель отдела связи и медиа-услуг Департамента технического надзора Оливер Гайлан.

В большинстве стран Европы за медиарынком пристально следят независимые организации, но в Эстонии такого органа нет. Эксперты предлагают политикам рассмотреть вопрос о его создании.

Политики с общественными деятелями мыслят синхронно. В парламентской комиссии по вопросам культуры также считают, что за этической стороной деятельности эстонских СМИ нужен надзор. Но народные избранники сомневаются, стоит ли для этого создавать отдельное ведомство.

"Если у нас уже есть конкретный орган, который выполняет закон и следит за деятельностью СМИ, то вопрос, скорее, в том, может ли он работать лучше и нужно ли вдобавок к нему еще одно ведомство. Один из основных пробелов медиарынка Эстонии - отсутствие дискуссий, обсуждения, хотя бы того, каким образом работает и устанавливает ориентиры Департамент технического надзора", - сказала член комиссии Рийгикогу по вопросам культуры Хейди Пурга (Партия реформ).

"В крупных странах есть большие комитеты по проверке СМИ, но мы не одни из них и не можем себе этого позволить. Люди, которые смотрят передачи на телевизору или читают газеты, могут заметить, что порой в СМИ часто преувеличивают, не проверяют своих данных. На некоторые редакции порой и в суд подают. Это тоже наша реальность", - пояснил председатель комиссии Рийгикогу по вопросам культуры Ааду Муст (Центристская партия).

Андрей Крашевский
Редактор

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