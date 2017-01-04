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Новогодняя программа ETV+: итоговые интервью, обращение президента, российские кинокомедии и праздничный концерт

Съемки новогоднего концерта на ETV+. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 14:36
Рубрика: Эстония

В субботу, 31 декабря, телеканал ETV+ порадует зрителей интервью с первыми лицами страны, новогодним обращением президента Эстонии, рецептами Юлии Календы, российскими кинокомедиями и праздничным концертом.

В новогоднюю ночь зрителей ETV+ ждет концерт "17+". "Это нарезка прошлогодней новогодней программы. Год назад мы сделали мощную программу на три часа, которую мало кто видел. В этом году мы решили эту программу перемонтировать. Будет подборка самых лучших номеров вперемешку со свежими новогодними поздравлениями, которые записывались в Маарду и Нарве. Люди поздравляли друг друга. В Нарве это происходило особенно весело, с песнями и танцами", - рассказала в интервью корреспонденту rus.err.ee главный редактор телеканала Дарья Саар.

Также 31 декабря в эфир выйдут три итоговых интервью с первыми лицами страны. С президентом Керсти Кальюлайд интервью делал Андрей Титов, со спикером Рийгикогу Эйки Нестором - Дмитрий Пастухов, с премьер-министром Юри Ратасом - Николай Лощин. "Многого жду от интервью с Ратасом. Не знаю, насколько оно получилось острым, но вопросы были актуальные", - отметила Саар.

Любителей со вкусом накрыть новогодний стол в субботу порадуют свежие "Рецепты Юлии Календы". За пять минут до полуночи зрителей ETV+ ждет традиционное новогоднее обращение президента Эстонии. "Госпожу Кальюлайд на русском языке озвучит журналист София Демченко", - подчеркнула Саар.

Разумеется, 31 декабря будет и насыщенная программа фильмов. В эфир выйдут российские кинокомедии "Любовь-морковь 2", "Елки лохматые", "С новым годом, мамы!" и "Елки 1914". Подробнее о новогодней программе фильмов портал rus.err.ee расскажет в отдельном материале, который выйдет в пятницу, 30 декабря.

Подробное интервью корреспондента rus.err.ee Виктора Сольца с главным редактором ETV+ Дарьей Саар об изменениях в сетке телеканала в весеннем сезоне читайте на нашем портале в начале января.

Виктор Сольц
Редактор

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