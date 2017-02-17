В раквереском отделении центристов при выборе председателя возникли распри вокруг Сирет Котка

Сирет Котка. Фото: Сийм Лыви/ERR

В четверг вечером от имени раквереского отделения Центристской партии в СМИ поступило пресс-сообщение о том, что Сирет Котка проявила своеволие и потеряла доверие, а на посту руководителя отделения его члены поддерживают бывшего мэра Андреса Яадла. На следующий день Центристская партия сообщила, что центристы в Раквере единогласно поддержали Котка в качестве председателя.

"18 января на собрании раквереского отделения Центристской партии депутат парламента и член правления партии Сирет Котка, игнорируя договоренности, самовольно попыталась встать во главе раквереского отделения. Такой лицемерный ход удивил всех членов правления раквереского отделения партии", – сообщалось в письме, отправленном с адреса keskerakond.rakvere@gmail.com, передает ERR Uudised.

В письме содержалась критика в адрес Котка и говорилось, что прошедшее в четверг собрание, на котором председателя Ляэне-Вируского региона Котка выбрали руководителем раквереского отделения партии, было созвано не по уставу партии и правление раквереского отделения созвало новое собрание 15 февраля.

Руководитель отдела по связям с общественностью Центристской партии Андре Ханимяги сообщил в пятницу утром прессе: "Вчера прошло годовое собрание регионального отделения партии города Раквере, на котором председателем выбрали депутата парламента Сирет Котка. Нового председателя поддержали единогласно, а также выбрали новое правление".

Котка сказала в пресс-сообщении, что благодарна жителям Раквере за поддержку. "К сожалению, члены прошлого правления сообщили СМИ ложную информацию, что я потеряла доверие людей. На самом деле наоборот. Собравшиеся единогласно проголосовали за то, чтобы я стала председателем". По словам Котка, ее кандидатура и победа вызвали обиду и досаду у тех, кто жаждал этого места и выступил от имени правления.

За кандидатуру Котка, по сообщениям партии, проголосовали 36 человек из 37, один голос был недействительным.

Менеджер по развития партии Урмо Саареоя сказал, что ракверескому отделению в четверг выбрали новое правление, председателем которого стала Сирет Котка, а членами – Урмас Лахт, Тойво Кева, Хелги Креэк и Рихо Кари. По его словам, был кворум.