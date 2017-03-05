Свен Миксер совершит официальный визит в Молдову
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отправится в понедельник с официальным визитом в Молдову, куда он совершит поездку по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура.
В ходе визита эстонский министр встретится с главой молдавской дипломатии Андреем Галбуром, затем министры проведут совместную пресс-конференцию. В программе визита Свена Миксера также запланированы встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, председателем парламента Андрианом Канду и премьер-министром страны Павлом Филипом.
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