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Мартин Репинский подаст в суд на Eesti Ekspress в ближайший месяц

Мартин Репинский верит в правовую систему Эстонии. Фото: ERR
Cегодня 08:05
Рубрика: Эстония

Депутат Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) не отказался от планов подать в суд на еженедельник Eesti Ekspress из-за статей о козьей ферме политика.

Об этом Репинский сказал корреспонденту портала rus.err.ee.

"Как вы знаете, недавно я подал на Eesti Ekspress жалобу в Совет по прессе. Но это не означает, что я решил отказаться от подачи иска в суд. Сейчас мой адвокат занимается его составлением. Хотим изложить свои претензии максимально подробно. Думаю, что документ будет готов и передан в суд в ближайший месяц-полтора", - пояснил Мартин Репинский.

Поводом для подачи иска в суд стали статьи, которые опубликовала в еженедельнике Eesti Ekspress журналистка Мариан Мянни. Материалы касались деятельности Репинского, на тот момент занимавшего должность министра сельской жизни, на принадлежащем ему хуторе Конью.

По оценке Репинского, они содержат ложные утверждения. Вместе с тем, Мянни за свои статьи получила премию Боньера - престижную награду, которую вручают за лучшее журналистское расследование. На это политик оставил язвительный комментарий в социальной сети Facebook, посоветовав журналистке не тратить премию (ее размер составляет 5000 евро - прим. rus.err.ee) до тех пор, пока не будет решения суда.

Жалоба Репинского на Eesti Ekspress рассматривается в Совете по прессе

В субботу, 4 февраля, пресс-служба центристской фракции в Рийгикогу сообщила, что депутат Рийгикогу Мартин Репинский подал в Совет по прессе жалобу на еженедельник Eesti Ekspress.

По словам Репинского, он рассматривает жалобу в Совет по прессе как первый шаг по защите своих прав.

Репинский просит Совет по прессе дать компетентную оценку материалам, которые публиковались о нем в издании Eesti Ekspress. Кроме того, статьи в Eesti Ekspress о Мартине Репинском выдвинуты на премию Боньера, что, по мнению Репинского, также требует дать им оценку.

"Я считаю, что перед присуждением важной журналистской премии следует оценить статью и под тем углом, являются ли содержащиеся в ней утверждения обо мне и моем предприятии верными и справедливыми. Премия Боньера очень важна, поэтому выдающиеся статьи должны также отличаться верными фактами и высокой журналистской этикой", - полагает Репинский.

Однако до вручения премии жалобу так и не рассмотрели.

Репинский подчеркнул, что в данном случае он защищает свои права как предпринимателя, а не депутата парламента. "Работа моей жизни — деятельность моей фермы пострадала из-за действий газеты, и мне трудно просто так с этим смириться", - сказал Репинский.

Недолгое пребывание Репинского на посту министра

На пост министра сельской жизни Репинский был назначен 23 ноября 2016 года. Вскоре после этого издание Eesti Ekspress опубликовало статью, в которой утверждалось, что козий сыр с фермы Репинского Konju продается в магазинах под видом эстонского продукта, хотя частично продукция заказывается из Нидерландов. Сам Репинский не признал факта мошенничества, и Ветеринарно-продовольственный департамент не выявил никаких нарушений законодательства.

Затем выяснилось, что Репинский в несовершеннолетнем возрасте совершил попытку мошенничества и был приговорен за это к лишению свободы на три месяца условно с годичным испытательным сроком. По поводу этого случая Репинский выразил искреннее сожаление.

6 декабря Мартин Репинский подал в отставку. Такой шаг он объяснил желанием вывести из-под удара свою партию и премьер-министра. По словам Репинского, ставшие достоянием общественности подробности его предпринимательской деятельности и прежней жизни совершенно не позволяют ему занимать пост министра в правительстве Эстонии. 9 декабря президент Керсти Кальюлайд освободила Репинского от должности.

Новым министром сельской жизни 12 декабря стал Тармо Тамм, а Репинский вернулся в Рийгикогу.

Сергей Михайлов
Редактор

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