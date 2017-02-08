За минувший год преступность в Таллинне снизилась на 15%

И наличие полицейских патрулей не избавляет город от преступности. Фото: Scanpix/Postimees

Если по всей Эстонии преступность в прошлом году понизилась на 11 процентов, то в Таллинне она сократилась более заметно - на 15 процентов.

Об этом сообщает Балтийская служба новостей, отмечая, что в 2016 году в столице было зарегистрировано 11 319 преступлений - на 2046 меньше, чем годом раньше.

Заметно снизилось количество случае ограблений - на 41 процент. На 39 процентов понизился уровень преступности среди несовершеннолетних, количество краж за год в столице сократилось на 22 процента.

38 процентов всех преступлений в 2016 году в Таллинне составили кражи.