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Таллинн даст больше денег спортивным клубам

Иллюстративное фото. Фото: студия Diafilm
Cегодня 12:40
Рубрика: Эстония

Почти пять с половиной миллионов евро, что примерно на миллион больше прошлогоднего, выделено в бюджете Таллинна нынче на молодежный спорт. Размер субсидии спортивным клубам на каждого ребенка вырастет со 165 до 200 евро.

"К сожалению, базовая сумма субсидии в 165 евро на каждого молодого человека, занимающегося спортом, явно недостаточна, - констатирует вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. - В последнее время возросли расходы на аренду мест проведения соревнований, на инвентарь, да и затраты на оплату тренеров тоже значительно возросли. Мы хотим и в этих условиях обеспечить молодежи возможность заниматься спортом на должном уровне. Поэтому и повысили размер субсидии на 21 процент - со 165 до 200 евро".

 Предоставляющие высококачественные услуги спортклубы к базовому финансированию получают прибавку в 45 евро . Базовая субсидия предоставляется на каждого занимающегося спортом в возрасте от 7 до 19 лет, а также инвалидов и людей с устойчивой потерей трудоспособности в размере не менее 40%. Сейчас таковых в Таллинне насчитывается в общей сложности 20 858. Они занимаются в 148 клубах у 490 тренеров, сообщает Раэпресс.

Артур Тооман
Редактор

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