Лекарства от рака в ближайшее время должны подешеветь

В центре технологий по изучению раковых заболеваний надеются, что в ближайшем будущем дорогостоящие лекарства для лечения онкологических заболеваний могут стать дешевле, потому что закончится срок действия патентов на оригинальные препараты и появится возможность производить их более дешевые аналоги.

Ежегодно в Эстонии злокачественная опухоль диагностируется у 8 500 человек, но для эффективного лечения некоторых видов рака требуются столь дорогостоящие лекарства, что Больничная касса не может покрыть эти расходы. Теперь появился шанс на то, что ситуация скоро изменится, сообщила в субботу, 4 февраля, "Актуальная камера".

"Я думаю, что сегодня это очень хорошая новость, что в скором будущем очень многие оригинальные лекарства для борьбы с раком освободятся от патентов. Ведь до этого момента препарат мог производить только его разработчик, а теперь это смогут делать и другие фирмы. Это означает очень хорошую новость как для пациентов, так и для медицинской страховки, потому что цена оригинальных препаратов всегда в разы выше, чем "дженериков", - сказала руководитель Центра по развитию технологий изучения рака Рийн Эхин.

По ее словам, в ближайшее время в Эстонии появится завод по производству лекарств из Индии и Средней Азии для онкологических больных. Благодаря этому и в Эстонии препараты могут стать немного дешевле. "Если у нас появится свое производство лекарств для онкобольных, это значит, что какой-то процент от произведенного продукта можно будет продавать и на эстонском рынке. Поэтому мы сможем предложить эстонцам более прозрачную цену", - пояснила Эхин.

Эффективным методом профилактики раковых заболеваний считается скрининг, но в Эстонии на приглашение пройти обследование откликается только каждый второй.