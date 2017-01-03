Рапорт: морская оборона Эстонии может функционировать в мирное время, но не в кризисное

ВМС Эстонии. Фото: Йоэл Киви/ERR

Согласно отчету по морской безопасности, морская оборона Эстонии раздроблена между тремя учреждениями, которые в состоянии справиться только с частью возложенной на них полусотни задач, поэтому у государства отсутствует исчерпывающий обзор происходящего в территориальном море, пишет газета Postimees.

Составленный аналитиками Международного центра оборонных исследований и центра прикладных исследований Объединенных учебных заведений Сил оборон первый в Эстонии основательный рапорт по морской безопасности выявил, что морская оборона Эстонии в нынешнем виде может функционировать в мирное время, но на более высоких кризисных уровнях она прекратила бы работу.

Все начинается с недостаточной способности сбора информации о происходящем на море. Лучше всего дела обстоят со сбором геологических и экологических данных, а также обеспечением безопасной навигации, что является задачей Департамента водных путей.

В Эстонии ни одно ведомство не обладает однозначной задачей морского мониторинга. Этим в целях спасения на море и охраны границ занимается Департамент полиции и погранохраны (PPA), но информация, которую он собирает, не соответствует военным целям. Это значит, что если бы в территориальных водах Эстонии заметили опасное судно, Эстония не смогла бы установить, что это за судно и где именно оно находится.

Морской мониторинг — это функция, которую нельзя заказать союзникам, но каждое береговое государство должно само ее приобретать. Эстония также не смогла бы открыть огонь по противнику.

Согласно рапорту, выделен ряд задач, но нет четкого указания, какое ведомство должно отвечать за их исполнение.

Сейчас способности ВМС являются удовлетворительными только в очень узкой сфере, преимущественно в области противоминной деятельности. Неудовлетворительными являются способности ВМС выявлять наводные и подводные цели, локализовать и идентифицировать их. ВМС также неспособны защититься от нападения.

PPA в целом справляется со своими морскими задачами, но не в требуемом объеме и при эскалации кризиса департамент на первом же этапе столкнулся бы с трудностями, например, в условиях вооруженного конфликта или масштабного загрязнения.

PPA прежде всего нуждается в снаряжении. Например, вместо пяти многофункциональных судов одного типа (минимальное требование) у департамента четыре обладающих совершенно разными характеристиками судна, одно из них маломерное. Только два из них могут бороться с загрязнением, но лишены способности локализации и сбора загрязнения. Кроме того, морская акватория Эстонии требует шести вертолетов, тогда как имеются три.

В рапорте отмечается, что в военной ситуации PPA столкнулся бы с юридической проблемой. Поскольку морской мониторинг является во время войны военной функцией, им должны заниматься комбатанты и военные корабли. В Эстонии эту работу выполняют полицейские, то есть некомбатанты. Во время войны они оказались бы легальной мишенью, но они не имеют необходимой для оказания сопротивления подготовки и на них не расширяются права комбатантов.

По мнению экспертов, в Эстонии следует изменить распределение задач по морской обороне. Для этого они разработали три альтернативных направления, выбирая между которыми или комбинируя их политики могли бы принять в последующие годы свои первые решения.

Эстония нуждается для заполнения пробелов в обороноспособности на море в работающих в качестве единого целого судах, береговой базе, диспетчерском центре, инструкторском центре, сети мониторинга, расположенных на берегу ракетных батареях и воздушном компоненте. То, сколько и в какой области понадобится купить, зависит от того, как будут объединять ведомства.

Рапорт показал, что затратнее всего было бы сохранить раздельные ВМС, PPA и департамент водных путей. Оптимальнее было бы разделить задачи между двумя организациями: пользующейся силой (как ВМС) и не пользующейся силой (как, например, департамент транспорта). Прежде всего государству пришлось бы построить сеть берегового мониторинга, которая включала бы около 20 статических и не менее трех мобильных радарных и наблюдательных станций.

Большинство альтернатив требует также наличия не менее трех военных кораблей длиной 75–100 метров, которые могли бы выявлять цели и открывать огонь. Также потребуется до десятка маломерных военных кораблей размером 50–75 метров, которые в отдаленной перспективе заменили бы нынешние минные тральщики, но несли бы более широкий выбор систем вооружения.

Воздушные силы должны получить для выполнения всех морских задач не менее трех самолетов и до девяти вертолетов для транспорта, идентификации и борьбы с подводными объектами.

Рапорт не анализировал стоимость реорганизации морской обороны Эстонии, но, по мнению составителей, часть представленных альтернатив должны быть посильными для Эстонии в течение последующих 15 лет.