"Инсайт": Julianus Inkasso пытается взимать долги, срок давности по которым давно истек

Одна из крупнейших в странах Балтии инкассо-фирм Julianus Inkasso пытается собирать с людей задолженность, юридические основания для взыскания которой давно прекратили действие, и пользуясь при этом сомнительными маркетинговыми приемами в расчете на юридическую неграмотность людей.

Программа журналистских расследований "Инсайт" узнала, что под новый год многие бывшие абоненты оператора мобильной связи Elisa получили от Julianus Inkasso предпраздничные предложения заплатить не погашенную много лет назад задолженность за мобильную связь, чтобы начать новый год с "чистого листа". Речь идет о долгах, которые возникли десять или более лет назад, хотя срок давности по ним по закону составляет три года - если в течении этого срока истец не обратился в суд, то потом это делать уже поздно.

При этом предложение подавалось как "выгодное" и предусматривающее скидку для ответчика, несмотря на огромный процент пени, а в случае отказа ему угрожали внесением информации о нем в публичный регистр просроченной задолженности, которым активно пользуются финансовые учреждения при принятии решений о выдаче кредитов и банковских карт.

Формально инкассо-фирма закон не нарушает: если люди сами решат заплатить долг, срок давности по которому истек, то препятствий для этого никаких нет.

Новогодний подарок

"Конец года — самое лучшее время, чтобы освободиться от старых обязательств и начать новый год с чистого листа. У нас есть для вас прекрасное предложение!" - такой текст сопровождал долговые извещения Julianus Inkasso. Одним из получателей писем счастья стал Кирилл.

"У них как бы акция проходит. По ней они готовы мне простить 80 евро долга. То есть, я должен заплатить 50 евро и от меня, как бы, инкассо отстанет", - объясняет Кирилл со смехом.

По словам Кирилла, он и не подозревал, что у него имеется задолженность. Из письма стало ясно, что от него требуют уплаты долга перед Elisa за телефонные разговоры одиннадцатилетней давности. За это время долг вырос почти до 133 евро.

"По сути, это более 1000%, которые они себе накрутили", - возмущается мужчина.

И он не одинок. В интернете можно найти множество жалоб на действия инкассо-фирм.

"Кто-то знает, что это за фирма Julianus? Из Elisa я ушла больше 10 лет назад, оплатив все, а теперь пришло такое письмо, кто-то сталкивался с подобным?" - пишет одна пользовательница сети.

"Уже наверное далеко не первый пост на эту тему - Julianus Inkasso. У мужа был договор с Radiolinja в 2002 году. Вот меня мучают вопросы. Где они были 14 лет?" - возмущается другая.

Кирилл не собирается оплачивать счет — даже с учетом скидки. По его словам, сперва необходимо во всем разобраться.

Долг за телекоммуникационные услуги действует три года

"Если взять долг за телекоммуникационные услуги, то он действует три года", - сообщает юрист Сергей Чуркин.

Отсчет срока давности считается с 1 января следующего года. Elisa подтвердила, что расторгла договор с Кириллом в марте 2005 года, а значит, срок давности истек 1 января 2009 года.

"Нужно иметь в виду, что срок давности сам не отменяет сам долг. То есть, если лицо добровольно погасит долг после истечения срока давности, то обратно его он уже не может потребовать", - смеется Чуркин.

Разумеется, юридически подкованные сотрудники инкассо-фирм об этом знают и рассчитывают на добровольную уплату долга даже после истечения срока давности.

Председатель правления Julianus Inkasso Юлар Маапалу отказался давать интервью на камеру, но все же ответил на вопросы "Инсайта" почтой: "Когда мы сообщаем о том, что сведения о долге будут внесены в регистр платежных нарушений, многие из тех, кто "никогда в жизни" не получал уведомлений выползают из под камня и начинают заявлять об ущемлении их прав. Ничьих прав мы не нарушали", - написал он.

Юридически все корректно. Поэтому Сергей Чуркин подчеркивает, ситуацию с долговыми письмами инкассо-фирм нельзя пускать на самотек. Для внесения данных в регистр платежных нарушений решения суда не требуется.

Если есть открытые долги или там будет их целый список, тогда получить кредит, получить банковскую карточку – с этим возникают затруднения. Или же, наоборот, повышается какой-то процент.

Конечно, самый верный способ не иметь проблем с инкассо – платить по счетам вовремя. Однако, если долг настиг вас спустя много лет, действует обратное правило: поспешишь – людей насмешишь. Лучше обратиться за помощью к специалисту.

Стоило "Инсайту" заинтересоваться случаем Кирилла, как он перестал получать уведомления от Julianus Inkasso.

Мнение юриста

"Честно говоря, практика крупных компаний такова, что они на самом деле сами не занимаются такими долгами, потому что у них слишком много клиентов. И они отдают это на аутсорсинг, то есть, передают это на исполнение каким-то другим компаниям. Инкассо-фирмы могут требовать погашения любых задолженностей. Будь это штраф за парковку, неоплаченные счета за телефонные разговоры или интернет", - объясняет юрист Сергей Чуркин.

Дело в том, что судебное разбирательство — это дополнительные расходы как для одной, так и для другой стороны. Впрочем, потерянное время и бумажная волокита — не единственные причины, почему инкассо-фирмы могут избегать решения вопросов в суде: после истечения срока давности должник не обязан выполнять требование, однако инкассо-фирму никто не обязывает переставать требовать с должника уплаты долга, который он в действительности уже не обязан платить.