Грузовой автомобиль Фото: Postimees/Scanpix

При введении запланированного Министерством экономики ввода дорожного сбора для грузовых автомобилей не планируется устанавливать автоматические контрольные точки ввиду их высокой стоимости, контроль будут осуществлять патрульные службы, а также он будет проводиться на пограничных пунктах ЕС.

И хотя, согласно результатам исследования, выполненного по заказу Госканцелярии, можно ввести систему сбора платы за проезд полностью без контроля, в интересах поступления более высоких сборов за пользование дорогами контроль следует проводить, говорится в программе по разработке этого дорожного сбора.

Автоматический контроль можно осуществлять с помощью технологии автоматического распознавания номера машины, расходы на запуск такой системы состоят из расходов на создание центральной системы и разработки и установки придорожных устройств контроля, а также последующего их обслуживания. Затраты на создание такой системы для дорог государственного значения составят около 56 млн евро. Однако, если к этим дорогам добавить еще дороги местного значения, то можно предположить, что все это обойдется гораздо дороже.

Так как введение системы автоматического контроля по дорожному сбору было бы неоправданно дорого по сравнению с самими доходами, то разумнее проводить контроль с помощью патрульной службы.

Такой вид контроля предполагает сверку работниками патрульной службы номерных знаков грузовиков с базой данных по уплате дорожного сбора. "Для этого не надо увеличивать штат сотрудников дорожной службы, сотрудники должны наравне с другими своими обязанностями проверять и уплату дорожных сборов", - говорится в разрабатываеом документе.

Также планируется ввести различные санкции за неуплату дорожного сбора.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) направила на согласование план по разработке законопроекта о взимании с грузовых машин платы за проезд по дорогам Эстонии. Согласно документу, с 2018 года планируется собирать плату за проезд с грузовых автомобилей, масса которых превышает 12 тонн. По первоначальному плану, дорожный сбор для грузовиков массой более 12 тонн будет составлять 10-12 евро в день, а годовая ставка - 700-1300 евро.