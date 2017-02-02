На конкурс главы EAS поступило 69 заявлений

Эрки Мёльдер (в центре) на пресс-конференция EAS о субсидии хутору Эрма 2.11.2016. Фото: ERR

На объявленный конкурс на замещение должности председателя правления Фонда поддержки предпринимательства (EAS) поступило 33 заявления, присланных самими кандидатами, и еще 36 заявлений, которые поступили через фирмы по найму персонала. В общей сложности стать новым руководителем EAS изъявили желание 69 человек.

Совет EAS обсудил процедуру выбора нового руководителя на своем собрании в минувшую среду, передает новостной портал ERR.

"Представитель фирмы по поиску персонала на вчерашнем заседании совета EAS представил обзор текущего состояния дел и в ближайшие недели Fontes представит совету короткий список из 3-5 лучших кандидатов, которые будут участвовать в финальной части конкурса. Все отобранные кандидаты будут приглашены на встречу с советом, после чего совет выберет нового председателя правления EAS", - прокомментировал новостному порталу ERR председатель совета EAS Эрки Мёльдер.

Мёльдер надеется, что подходящий на должность председателя правления кандидат будет выбран и к началу марта с ним будет заключен трудовой договор.

Предыдущий председатель EAS Ханно Томберг был отозван со своей должности после скандала с финансированием хутора Эрма. Окончательного решения о том, что будет с не возвращенными 90% пособия, полученного на развитие туризма OÜ Ermamaa, владельцем которого является президент Тоомас Хендрик Ильвес, пока нет.