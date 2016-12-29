Правительство освободило от гражданства 27 человек

Паспорт гражданина ЭР. Фото: Scanpix/Postimees

На своем заседании в четверг, 22 декабря, правительство Эстонской Республики освободило от гражданства страны 27 человек.

Как следует из подготовленного Министерством внутренних дел проекта постановления, среди упомянутых лиц 26 постоянно проживают за границей. После освобождения от гражданства ЭР они намерены стать подданными тех стран, в которых сейчас проживают.

Из них 11 живут в Финляндии, 6 - в России, 4 - в Великобритании, 2 - Норвегии, по 1 - в Швейцарии, Ирландии и Германии.

Еще один человек живет в Эстонии, но также имеет гражданство Германии.

В прошлом году гражданство Эстонской Республики в порядке натурализации получили 892 человека. Отказались от эстонского гражданства 332 человека.

Среди решивших отказаться от гражданства Эстонии, большинство сделали это ради получения российского подданства, говорила ранее корреспонденту портала rus.err.ee руководитель службы гражданства и документов Департамента полиции и погранохраны Яна Лаане.