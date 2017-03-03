Из-за сбоя компьютерной системы Таллиннского аэропорта задержались утренние авиарейсы

В Таллиннском аэропорту в ночь на 24 февраля произошел сбой компьютерной системы, из-за чего авиарейсы задержались. Утром около семи часов работа была восстановлена.

В службе информации Таллиннского аэропорта сказали порталу Delfi, что около трех часов ночи в компьютерной системе аэропорта действительно произошел сбой, в результате которого первые авиарейсы немного опоздали.

Заметнее всего опоздал рейс во Франкфурт, который вылетел вместо 6:30 в 7:15.