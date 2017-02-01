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Бывший премьер Таави Рыйвас отчитается в Рийгикогу по сделке с недвижимостью Arsenal

Строительство здания нынешнего центра Arsenal началось в 1917 году. Фото: материалы для СМИ
Cегодня 09:09
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас договорился с председателем парламентской комиссии по борьбе с коррупцией, что в четверг утром он выступит перед комиссией с отчетом о сделке по продаже объекта недвижимости Arsenal, проведенной госпредприятием Riigi Kinnisvara, совет которого он возглавлял.

"Поскольку тема представляет широкий общественный интерес, поскольку курирующий деятельность Riigi Kinnisvara AS член правительства, а также ряд политиков поставили под сомнение прозрачность процесса принятия решений этим предприятием, я решил не только дать отчет о решениях RKAS за закрытыми дверями, но и обнародовать имеющие отношение к делу протоколы и пояснительные записки. В протоколах приведен также подробный ход принятия решений", - отметил Рыйвас.

Он добавил, что попавшие под подозрение сделки были проанализированы аудиторами как Госконтроля, так и фирмы KPMG, которые не выявили недостатков в деятельности Riigi Kinnisvara AS.

Центристская партия на этой неделе заявила, что министру госуправления следует начать проверку Riigi Kinnisvara, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе. Более того, следует обратить пристальное внимание на стиль руководства в других госпредприятиях.

По словам члена парламентской комиссии по борьбе с коррупцией Аннели Отт, несмотря на то, что экс-глава совета Riigi Kinnisvara Таави Рыйвас предстанет перед комиссией со своими объяснениями произошедшего – этого все же недостаточно и для более подробной информации необходимо провести на госпредприятии внутреннюю проверку.

На прошлой неделе газета Äripäev писала о том, что у влиятельного реформиста Райна Розиманнуса имелись скрытые интересы, связанные с торговым центром Arsenal. Недвижимость торгового центра, который построен на месте военного предприятия, продали во время краткосрочного конкурса, проведенного фондом Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

На тот момент советом фонда руководил Таави Рыйвас.

Артур Тооман
Редактор

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