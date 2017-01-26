Договор о передаче осужденных между Эстонией и Индией ратифицируют не раньше весны

Эстонские судовые охранники в Индии. Postimees/Scanpix

Договор об обмене осужденными между Эстонией и Индией может быть ратифицирован не раньше весны, заявил министр иностранных дел Свен Миксер.

Проект договора в четверг, 19 января, был одобрен в кабинете министров и передан на рассмотрение в Рийгикогу, сообщила "Актуальная камера".

Как только соглашение вступит в силу, можно будет начать процедуру ратификации.

"АК" отмечает, что договор может напрямую затронуть осужденных в Индии судовых охранников. Пока что судовые охранники, в том числе 14 эстонских граждан, подали апелляцию на решение индийского суда. Если она будет отклонена, то вся надежда останется на договор о выдаче заключенных.

Эстонские судовые охранники были задержаны в октябре 2013 года

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии.

В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по жалобе начались в октябре и продолжились в ноябре.

Эстония при каждой возможности поднимает тему судовых охранников в общении с представителями правительства Индии и требует продолжения судопроизводства без дальнейших задержек.

По состоянию на начало декабря 2015 года Эстония выделила задержанным в Индии судовым охранникам денежную помощь без залога в размере более 100 000 евро. Эти деньги были использованы для оплаты проживания, медицинской помощи и судебных издержек 14 эстонских судовых охранников.

Кроме того, министерство заплатило около 5500 евро представлявшему охранников летом в Верховном суде Индии адвокату. В январе 2016 года посольство также заплатило адвокату судовых охранников более 49 000 рупий (667 евро) штрафа, который был частью назначенного им по приговору суда наказания.

15 ноября 2016 года Эстония и Индия заключили соглашение об обмене осужденными, в соответствии с которым осужденные в другой стране граждане Индии или Эстонии смогут нести назначенное им наказание на родине. Соглашение нельзя применить до тех пор, пока не вступит в силу приговор судовым охранникам — это значит, что они должны отказаться от обжалования приговора.

Свен Миксер подчеркнул, что правительство готовится предпринять следующие шаги после того, как будет обнародовано решение суда, чтобы вернуть судовых охранников на родину.