Министерство образования: проведение ролевых игр на тему беженцев – это выбор учителя

Рисунок на тему беженцев на стене в школе. Фото: Sander Ilvest/Scapix

Как сообщили в Министерстве образования, у школ нет обязанности проводить ролевые игры на тему беженцев, их организация – это свободный выбор учителя.

"Переживания людей, бежавших от войны и преследования, их передвижение является очень актуальной темой уже более полутора лет, поэтому об этом следует говорить и в школах. Как это делать – это профессиональный выбор учителей. Говорить ли об этом, показывать фильмы или использовать симуляционные игры", – значится в сообщении министерства, отправленном ERR.

Представители Министерства образования говорят, что в отличие от прозвучавшего в СМИ, ни государство, ни министерство не принуждают школы использовать симуляционные игры. "Это хорошее средство обучения в руках сильного преподавателя, поэтому мы поддерживаем и такие учебные средства".

Руководитель отдела общего образования министерства Ирене Кяосаар выразила надежду на то, что такие игры будут использовать все больше.

"Использование методов подобной психодрамы на самом деле очень эффективно. Чтобы попытаться поставить ученика в такую ситуацию, где он на себе начнет ощущать, каково другому, – пояснила Кяосаар. – Лучше всего формировать ценности у учеников не через запреты и приказы, а позволить им самим обсуждать, что хорошо, а что плохо".

Прививание толерантности касается не только школ. В плане развития "Lõimuv Eesti 2020" среди других целей установлено также то, чтобы в эстонском обществе были осознаны и признаны ценности, способствующие сплочению. Для этого задачи распределены между министерствами образования, культуры и внутренних дел.