Обвиняемые в убийстве пярнуского таксиста братья частично признали свою вину

Обвиняемые в убийстве таксиста в Пярну братья Хийенурм предстали перед судом. В минувшем году они жестоко расправились с водителем такси и угнали его автомобиль. Оба юноши свою вину признали лишь частично.

Братьев Хийенурм доставили в зал пярнуского уездного суда под конвоем, передает "Актуальная камера".

Полиция проверила и всех, пришедших на первое заседание суда по столь громкому делу. Оба брата - Бенджамин 1997 года рождения и Филип-Артур 1995 года рождения обвиняются в жестоком убийстве таксиста. Преступление было совершено в конце января прошлого года.

Согласно, обвинению оба брата нанесли 65-летнему водителю такси не менее 95 ударов ножом. Убийство было совершено с целью ограбления. Братьям нужен был автомобиль.

"Во время предварительного расследования они сказали, что обвинение им понятно, но давать показания они не будут", - говорит окружной прокурор Ляэнеской прокуратуры Гарди Андерсон.

31 января 2016 года около 23 часов полиция получила сообщение, что в неустановленном месте в Пярнумаа у таксиста угнали автомобиль Mercedes-Benz. С водителем связаться не удалось.

По предварительным данным, таксист в 20:34 получил вызов в деревню Пулли в Пярнумаа. А приблизительно в 22 часа, как установила полиция, данная машина выехала за пределы Эстонии через Икла. Об этом сообщили представителям правопорядка в Латвии и Литве. С помощью литовских полицейских угнанный автомобиль задержали вблизи Паневежиса. В нем находились братья Бенджамин и Филип-Артур Хийенурм. Труп таксиста был найден 1 февраля неподалеку от деревни Пулли Пярнуского уезда.

В зале суда обвиняемый Бенджамин утверждал, что идея угнать машину исходила от брата Филипа-Артура.

"Обвиняемый Бенджамин Хийенурм признает свое участие в ограблении, то есть он согласен, что автомобиль у таксиста они отобрали с применением насилия", - отмечает Андерсон.

На заседании суда оба брата признали свою вину лишь частично. Судебные заседания продлятся по меньшей мере до конца января.