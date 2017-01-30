В Эстонии открылась первая в этом году ледовая трасса
В понедельник открылась ледовая переправа по Чудскому озеру – с материка на остров Пийриссаар. По первой и пока единственной в этом году ледовой трассе можно ездить на транспортных средствах весом до полутонны, к примеру, на мотосанях или квадроциклах, передает "Актуальная камера".
Трасса отмечена еловыми ветвями. На третьем километре дороги образовалась трещина, через которую построен переезд. Переправа работает с 8:00 до 16:30. Рекомендуемая скорость движения по льду Чудского озера – либо до 25 км/ч, либо в промежутке от 40 до 70 км/ч. При другой скорости транспортное средство может вызвать резонансную волну, которая способствует разрушению льда.
Там нет комментариев. Будьте первым!