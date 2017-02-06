На следующий день после выхода на линию судно Megastar отстало от графика из-за технической неисправности

Скоростное судно Megastar. Фото: материалы для СМИ

Утреннее отправление нового высокоскоростного судна Megastar компании Tallink из Таллинна в Хельсинки задержалось приблизительно на час по техническим причинам.

Судно Megastar, которое в воскресенье впервые вышло на линию, должно было покинуть порт Таллинна сегодня в 7:30, но из-за технической неисправности вышло только в 8:40.

Как сказала пресс-секретарь Tallink Луулеа Ляэне Postimees, в связи с этим судно прибудет в порт Хельсинки на час и 10 минут позже, а экипаж будет стараться сократить отставание от графика в течение дня.

Как Ляэне сказала ранее, у судна возникли проблемы с закрытием носовой аппарели, однако она не смогла уточнить, чем обусловлен сбой в работе механизма.