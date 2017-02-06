Судно Megastar не смогло вовремя выйти из порта Таллинна по техническим причинам

Скоростное судно Megastar. Фото: материалы для СМИ

Утреннее отправление нового высокоскоростного судна Megastar компании Tallink из Таллинна в Хельсинки задержалось приблизительно на час по техническим причинам.

Судно Megastar, которое в воскресенье впервые вышло на линию, должно было покинуть порт Таллинна сегодня в 7:30, но по техническим причинам вышло только в 8:40.

"У судна проблемы с закрытием носовой аппарели, решением этой проблемы занимаются", – сказала Postimees пресс-секретарь Tallink Луулеа Ляэне. Она не смогла уточнить, чем обусловлен сбой в работе носовой аппарели.

"Пока я не могу сказать, повлияет ли техническая проблема на следующие рейсы Megastar", – добавила Луулеа Ляэне.