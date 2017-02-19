Таллиннский русский лицей получит от городских властей еще 60 000 евро

Юридический адрес Русского лицея совпадает с адесом столичного Линнамяэского русского лицея. Фото: Postimees/Scanpix

Целевое учреждение Таллиннский русский лицей, деятельность которого вызывала вопросы со стороны государства, в этом году получит от столичных властей еще 60 000 евро.

Согласно приказу руководителя Департамента образования Таллинна Андреса Паюла, деньги будут перечислены на счет учреждения четырьмя равными частями (по 15 000 евро) в течение ближайших 10 месяцев.

Первое перечисление будет сделано 13 марта, последнее - 11 октября.

Средства выделяются на покрытие расходов на деятельность. Ту же сумму город выделил ЦУ и в прошлом году.

Целевое учреждение "Таллиннский русский лицей", которое занимается предоставлением услуг в сфере образования на русском языке, было создано в марте 2012 года. Оно существует на базе Линнамяэского русского лицея.

В совет учреждения входят европарламентарий Яна Тоом, вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и бывший вице-мэр столицы Лейви Шер.

Ученики столичных русских школ в рамках образовательного центра, который был создан на базе целевого учреждения, посещают дополнительные уроки по различным предметам, например, по химии и математике.

Деятельность учреждения вызывала вопросы как со стороны государства, так и столичной оппозиции, которая призывала к его закрытию.