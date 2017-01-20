Президент Кальюлайд пригласит в этом году на прием в честь годовщины ЭР меньше гостей

Президентский прием 2016 года. Фото: Postimees/Scanpix

Президентская канцелярия сообщила, что Керсти Кальюлайд ждет на праздничный прием в честь годовщины Эстонской Республики приблизительно 1000 гостей. Приглашения разослали 500 гостям, которых ждут вместе со спутниками.

Специалист по коммуникации президентской канцелярии Рика Маргат сказала порталу ERR Uudised, что приглашения отправлены, но окончательное количество гостей пока неизвестно.

В прошлом году приглашения получили примерно 700 человек, которых ждали на прием вместе со спутниками. На прием пришло около 1000 человек.

Больших изменений в программе президентского приема, который пройдет в Таллинне в концертном зале театра "Эстония", не планируют, однако некоторые нововведения все же будут. Более конкретно говорить о них Маргат пока не стала.

Сначала в статье были указаны другие цифры, согласно которым в прошлом году на президентский прием были приглашены 1400 гостей. Как отмечает ERR uudised, эти данные были получены из президентской канцелярии и были неверными.