Президент Кальюлайд пригласит в этом году на прием в честь годовщины ЭР на треть меньше гостей

Президентский прием 2016 года. Фото: Postimees/Scanpix

Президентская канцелярия сообщила, что Керсти Кальюлайд ждет на праздничный прием в честь годовщины Эстонской Республики приблизительно 1000 гостей. Приглашения разослали 500 гостям, которых ждут вместе со спутниками.

Специалист по коммуникации президентской канцелярии Рика Маргат сказала порталу ERR Uudised, что приглашения отправлены, но окончательное количество гостей пока неизвестно.

В прошлом году приглашения получили примерно 700 человек, которых ждали на прием вместе со спутниками. На прием пришло около 1000 человек.

Как пояснил BNS пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ, в этом году гостей будет чуть меньше, прежде всего из соображений комфорта самих людей и вместительности помещений в концертном зале театра "Эстония".

Больших изменений в программе президентского приема не планируют, однако некоторые нововведения все же будут. Более конкретно говорить о них Рика Маргат пока не стала.

Сначала в статье были указаны другие цифры, согласно которым в прошлом году на президентский прием были приглашены 1400 гостей. Как отмечает ERR uudised, эти данные были получены из президентской канцелярии и были неверными.