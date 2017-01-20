Президент Кальюлайд пригласит в этом году на прием в честь годовщины ЭР почти в три раза меньше гостей

Президентский прием 2016 года. Фото: Postimees/Scanpix

Президентская канцелярия сообщила, что Керсти Кальюлайд пригласит на праздничный прием в честь годовщины Эстонской Республики приблизительно 1000 гостей. Приглашения разослали 500 гостям, которых ждут вместе со спутниками.

Специалист по коммуникации президентской канцелярии Рика Маргат сказала порталу ERR Uudised, что приглашения отправлены, но окончательное количество гостей пока неизвестно.

В прошлом году приглашения получили 1400 человек, которых ждали на прием вместе со спутниками.

Больших изменений в программе президентского приема, который пройдет в Таллинне в концертном зале театра "Эстония", не планируют, однако некоторые нововведения все же будут. Более конкретно говорить о них Маргат пока не стала.