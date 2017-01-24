На пляже в Пирита могут появиться концертная сцена и павильоны

На пляже Пирита. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

Разработка детальной планировки по застройке пляжа в таллиннском районе Пирита вышла на стадию эскизного решения, которое предусматривает временную открытую сцену для проведения концертов и пляжные павильоны, предлагающие услуги общественного питания.

Публичное обсуждение эскизного проекта состоится 31 января. По словам старейшины района Пирита Тыниса Мёлдера, цель детальной планировки — сделать пляж и зеленую зону более красивыми и удобными для гостей.

"В Пирита в будущем появился бы променад между лесом и пляжем, а также павильоны по всему пляжу. Это дало бы посетителям возможность пользоваться различными услугами на всем протяжении пляжа", - пояснил Мёлдер.

Наряду с объектами сектора услуг также планируется временная концертная площадка с трибунами.

По мнению Мёлдера, застройка пляжа в Пирита позволила бы в течение трех лет превратить его в самый представительный пляж в Таллинне с возможностями как для обычного, так и для активного отдыха, и магнит для туристов.