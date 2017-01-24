logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

На пляже в Пирита могут появиться концертная сцена и павильоны

На пляже Пирита. Фото: Мартин Дремлюга/ERR
Cегодня 17:12
Рубрика: Эстония

Разработка детальной планировки по застройке пляжа в таллиннском районе Пирита вышла на стадию эскизного решения, которое предусматривает временную открытую сцену для проведения концертов и пляжные павильоны, предлагающие услуги общественного питания.

Публичное обсуждение эскизного проекта состоится 31 января. По словам старейшины района Пирита Тыниса Мёлдера, цель детальной планировки — сделать пляж и зеленую зону более красивыми и удобными для гостей.

"В Пирита в будущем появился бы променад между лесом и пляжем, а также павильоны по всему пляжу. Это дало бы посетителям возможность пользоваться различными услугами на всем протяжении пляжа", - пояснил Мёлдер.

Наряду с объектами сектора услуг также планируется временная концертная площадка с трибунами.

По мнению Мёлдера, застройка пляжа в Пирита позволила бы в течение трех лет превратить его в самый представительный пляж в Таллинне с возможностями как для обычного, так и для активного отдыха, и магнит для туристов.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 16.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Сийм Кийслер о последствиях реформы собственности: Шансов на компенсации у вынужденных квартиросъемщиков нет
 foto
Население Эстонии растет не за счет естественного прироста, а за счет миграции
 foto
Уроки в новой частной школе будут вести два учителя: половину дня на эстонском, другую – на русском

Зарубежные новости

foto
В Турции задержан подозреваемый в нападении на клуб в Стамбуле выходец из Узбекистана
 foto
Россия надеется на окончание санкционной войны уже в этом году