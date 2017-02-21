Город Кейла не хочет объединятся с соседями

Вокзал в городе Кейла. Фото: Scanpix/Postimees

Власти Кейла решительно против планируемого правительством принудительного слияния города с соседними волостями и Палдиски.

В своем письме на имя премьер-министра Юри Ратаса мэр Кейла Энно Фелс назвал имеющиеся планы правительства неоправданными и неразумными, выразив надежду на то, что городу все же позволят остаться независимой административной единицей.

По словам Фелса, в Кейла проживают около 10 000 человек, город твердо стоит на ногах в экономическом смысле и продолжает быстро развиваться.

Вместе с тем курирующий проведение административной реформы министр госуправления Михаил Корб считает правильным объединение города Кейла с волостями Кейла, Вазалемма и Падизе и городом Палдиски.