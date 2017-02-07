Оформление паспортов в срочном порядке застопорилось из-за сбоя в инфосистеме

Эстонский паспорт. Фото: Пирет Кооли

Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, добавив, что на выдаче ID-карт, оформляемых в срочном порядке, эти проблемы не сказываются.

Из-за сбоя в информационной системе отсутствует возможность заносить в базу данных информацию о новых документах, поэтому оформляемые в срочном порядке паспорта не успевают поступать в бюро обслуживания в течение двух рабочих дней. Департамент планирует отдельно сообщить об этом всем лицам, которые к настоящему времени подали ходатайства об оформлении паспорта в срочном порядке.

Прием ходатайств на оформление паспорта в срочном порядке не прекращен, но при подаче ходатайства заявителей информируют, что оформление паспорта может занять больше двух рабочих дней.

Специалисты ведут поиск ошибки, которая не сказывается на выдаче всех остальных документов. В настоящее время выдачи паспорта в срочном порядке ожидают 105 человек, для 31 из которых срок выдачи документа наступает, а для одного — уже наступил.

В среднем Департамент полиции и погранохраны выдает в срочном порядке до 400 паспортов в неделю.