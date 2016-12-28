Правительство в четверг отзовет Дениса Бородича и Мати Полли из совета RMK

Денис Бородич. Фото: Postimees/Scanpix

Правительство на заседании в четверг обсудит вопрос отзыва членов совета Центра управления государственным лесом (RMK) Дениса Бородича и Мати Полли.

Председатель совета RMK Мати Полли в конце ноября подал заявление об уходе по личным причинам. Дениса Бородича отзывает из совета министр окружающей среды в связи с позицией, что назначение депутатов парламента в советы госфирм противоречит конституции.

Вместо уходящих членов совета будут назначены руководитель отдела лесного хозяйства Министерства окружающей среды Рийна Мартверк и глава отдела охраны природы – Тармо Аасма.

В совет RMK также входят Андрес Талиярв, Райн Виппер, Карел Рюйтли, Вейко Тали и Тармо Круузимяги. Обязанности председателя совета до новых выборов главы организации будет исполнять Андрес Талиярв.