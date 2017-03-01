Из-за плохих ледовых условий движение паромов между материком и Хийумаа приостановлено

Порт Хелтермаа. Фото: Postimees/Scanpix

Сильный ветер ухудшил ледовые условия в канале Руккираху, поэтому движение паромов между материком и островом Хийумаа приостановлено, сообщил TS Laevad в среду.

По словам капитанов паромов Regula и Leiger, лед в канале начал дрейфовать, из-за чего паромы могут сесть на мель. TS Laevad отменил рейсы поскольку безопасность пассажиров и машин — главный приоритет компании.

Из-за погодных условий были отменены рейсы из Хелтермаа в 12:00 и 16:00, а также из Рохукюла в 14.00.