Из-за плохих ледовых условий движение паромов между материком и Хийумаа приостановлено
Сильный ветер ухудшил ледовые условия в канале Руккираху, поэтому движение паромов между материком и островом Хийумаа приостановлено, сообщил TS Laevad в среду.
По словам капитанов паромов Regula и Leiger, лед в канале начал дрейфовать, из-за чего паромы могут сесть на мель. TS Laevad отменил рейсы поскольку безопасность пассажиров и машин — главный приоритет компании.
Из-за погодных условий были отменены рейсы из Хелтермаа в 12:00 и 16:00, а также из Рохукюла в 14.00.
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