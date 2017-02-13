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У жителей Эстонии могут появиться дополнительные выходные дни

Государственный флаг Эстонии. Фото: ERR
Cегодня 14:21
Рубрика: Эстония

Вопрос предоставления дополнительных выходных вместо выпавших на субботу и воскресенье праздничных дней по-прежнему находится на стадии разработки, и отказываться от реализации этой идеи правительство не собирается.

Об этом в интервью службе новостей "Радио 4" рассказала председатель Центристской фракции Рийгикогу Керсти Сарапуу.

По ее словам, соответствующий законопроект будет подготовлен сразу, как только Министерство юстиции завершит анализ влияния предоставления дополнительных нерабочих дней на финансовые затраты в госбюджете и бюджете предприятий.

"В Коалиционном совете мы обсуждали вопрос предоставления дополнительных выходных за счет праздников, выпавших на субботу и воскресенье. Я бы сказала, что эта идея всем понравилась. Министерству юстиции было дано задание проанализировать, какие риски и какие расходы это повлечет за собой, как это скажется на госбюджете и бюджете предприятий. Мы следим за ходом анализа, чтобы дополнить законопроект и пустить его в делопроизводство. Так что мы по-прежнему занимаемся этими вопросами", - рассказала Сарапуу.

Сергей Михайлов
Редактор

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