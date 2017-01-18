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Свободная партия весной выберет нового председателя

Андрес Херкель. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 17:31
Рубрика: Эстония

На съезде Свободной партии в апреле выберут нового председателя. Согласно уставу партии Андрес Херкель больше не может баллотироваться на это место. Определенных фаворитов на должность главы партии пока нет.

Устав гласит, что председатель и члены правления могут занимать должность до трех сроков. Херкель сказал в среду ERR, что в связи с должностью председателя говорится о нескольких именах.

По словам Херкеля, называлось имя вице-председателя Яануса Оянгу, также депутата парламента Моники Хауканымм. Во вторник подумать о том, чтобы выставить свою кандидатуру на этот пост, пообещал член фракции Свободной партии в Рийгикогу беспартийный Артур Тальвик. Это означает, что в таком случае ему придется вступить в ряды партии.

Также говорилось о парламентарии Кристе Ару, исполнительном директоре партии Велло Вяйнсалу и исполнительном директоре Центрального союза фермеров Эстонии Кауле Нурме.

Тальвик сказал в среду ERR Uudised, что его планы по поводу возможности баллотироваться выяснятся через какое-то время и сейчас пока рано говорить об этом.

Херкель сказал, что на выборах председателя голосовать могут все члены Свободной партии, это можно сделать электронным путем. По его мнению, борьба не должна быть острой.

Ирина Киреева
Редактор

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