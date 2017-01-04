На шоссе Таллинн-Пярну из-за аварии до шести утра было нарушено движение

Полиция зафиксировала ДТП во вторник вечером. Фото: Scanpix/Postimees

Из-за столкновения легковушки с грузовиком на шоссе Таллинн-Пярну-Икла до шести часов утра было нарушено движение транспорта.

Об этом в среду сообщила пресс-служба полиции, отметив, что накануне в 20:30 в волости Сауэ на 30-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла легковая машина Audi A4 с 27-летним водителем за рулем выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, которым управлял 36-летний мужчина.

В результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Водителя Audi доставили в больницу.

Движение в месте аварии по направлению к Таллинну было нарушено. Восстановили его лишь к 6 утра среды.