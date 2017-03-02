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За два года из Таллинна в регионы переведут около тысячи бюджетных рабочих мест

Вид на деловой центр Таллинна Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 18:19
Рубрика: Эстония

Министерство финансов отправило на согласование программу внедрения государственной реформы, в которой обозначены четкие сроки для завершения переезда некоторых государственных учреждений из Таллинна в регионы.

Важным элементом плана госреформы является создание так называемых "государственных домов" в каждом уездном центре — министр государственного управления Михаил Корб обещает, что первые из них будут готовы уже в следующем году, сообщила в четверг, 23 февраля, "Актуальная камера".

Также предусмотрено открытие в 2018 году новых государственных гимназий в Рапла, Виймси и Пайде и существенное сокращение общего числа гимназий в стране. А к 2019 году, по словам министра, из столицы удастся вывести около тысячи бюджетных рабочих мест.

"Речь идет о тысяче рабочих мест, насколько план реалистичен, покажет время. Сейчас идет подготовка к реализации этого плана, я думаю, в 2019 году можно будет делать выводы", - сказал Корб.

Андрей Крашевский
Редактор

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