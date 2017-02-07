Ратас: в нынешнее турбулентное время особенно важно поддерживать единство ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск (слева) и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Фото: Анника Хаас/пресс-служба правительства Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вторник поблагодарил председателя Европейского совета Дональда Туска за его усилия по сохранению единства Европейского союза, что особенно важно именно сейчас, когда перед сообществом стоят новые вызовы, а сохранение трансатлантических отношений имеет особое значение для Европы.

"В Эстонии поддержка Европейского союза была и остается высокой. Это показывает, что большинство наших жителей по-прежнему убеждены в прочности этого союза. Мы должны сохранить это единство, и я очень надеюсь, что это удастся нам и в нынешнее очень турбулентное время", – сказал Ратас во вторник, 31 января, на рабочем обеде в Таллинне в рамках Совета министров стран Балтии, в котором Туск участвует в качестве почетного гостя.

По словам премьер-министра Эстонии, именно сейчас Европейский союз должен больше, чем когда-либо, развивать и сохранять трансатлантическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. "Именно участие США в европейской безопасности поможет обеспечить мир в Европе и странах Балтии. Но свой вклад в европейскую безопасность должны вносить и все страны-члены Европейского союза, – сказал Ратас. – Я выражаю признательность Дональду Туску за сохранение единства и обязательно буду поддерживать его на этом сложном пути в будущем".

Одной из тем встречи был средиземноморский миграционный кризис, которому, по словам Ратаса, необходимо найти быстрое и единодушное решение. В центре внимания был также вопрос о том, как больше помогать восточным партнерам Европейского союза, в том числе, Украине – их стремлению к реформам, полному восстановлению территориальной целостности и суверенитета. "Восточное партнерство станет одной из ключевых тем председательства Эстонии, именно во время нашей ротации в ноябре в Брюсселе пройдет саммит Восточного партнерства", – добавил Ратас.

"Я рад, что Дональд Туск принял мое приглашение приехать в Эстонию за три дня до неофициального саммита на Мальте, благодаря чему мы смогли здесь обсудить актуальные для нашего региона темы европейской безопасности, – пояснил премьер-министр. - Саммит, который пройдет в конце марта в Риме, должен наряду с решением сегодняшних проблем подчеркнуть наши общие ценности и показать, каким курсом должен идти Европейский союз, чтобы справиться с такими испытаниями как глобализация, быстрое технологическое развитие и растущее неравенство".